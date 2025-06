まどろみ空間を共有する！アトレ取手『まどろみフェス』

アトレ取手では、2025年6月28日(土)に『まどろみフェス』を初開催します。

アトレ取手『まどろみフェス』

[日時] 2025年6月28日(土)11:30〜17:00

[場所] アトレ取手4F VIVA

[参加費] 無料

アートと人、人と人をつなぐコミュニケーションを生み出す活動を行っている市民プレイヤーのアート・コミュニケータ「トリばァ」とによるウェルビーイングを探るまどろみ&リラックス体験をアトレ取手4F「たいけん美じゅつ場(通称:VIVA)」で開催します。

色んな背景を持っている人達がまどろみ空間を共有する体験プログラムです。

■VIVAラボ特別プログラム「まどろみフェス」

アトレ取手4Fたいけん美じゅつ場VIVAでは、毎月第4土曜日はオープンデイとして、様々なプログラムを行っています。

6月は「トリばァ」が「まどろみ」をテーマに新たなコミュニケーションを提案します。

今回の「まどろみフェス」では「頑張らなくてもいい」「リラックスしていられる」「休んでいいよ」と言ってもらえる空間とはどんなものか。

「VIVAがなぜみんなの居場所になっているのか」をトリばァと参加者皆で体験しながら、ウェルビーイングを探る「感じるプログラム」です。

[プログラム内容]

1.『まどろんdeパーク』 【受付時間】12:00〜16:30(17:00終了予定)

プログラム時間中、VIVAパークは照明が消え、キャンドルを灯す夢空間へと変身します。

日常から離れて参加者それぞれのまどろみ空間を楽しみます。

2.『まどろみワークショップ』 【受付時間】11:30〜16:30(17:00終了予定)

アトレ取手4F VIVA内の「工作室」でトリばァと一緒に睡眠グッズの創作ワークショップを開催します。

3.『本とお茶どころ』

トリばァおすすめのまどろめる本とお茶でリラックス空間を提供します。

トリばァとちゃぶ台を囲んだ会話も楽しめます。

★「VIVAラボ」とは★

「VIVAラボ」は、アート・コミュニケーター「トリばァ」が対話のための自主的な企画を考え、実行するプログラムです。

VIVAラボでは、ある人のアイデアに「この指止まれ」式で、ほかのメンバーが参加します。

自分たちで運営から活動後の振り返りまでを行う自治的なコミュニティを形成します。

VIVAラボ

■アート・コミュニケータ「トリばァ」とは

アート・コミュニケーター「トリばァ」

アトレ取手4F「たいけん美じゅつ場(通称:VIVA)」を拠点にアートと人、人と人をつなぐコミュニケーションを生み出す活動に取り組んでいる市民プレイヤーです。

中学生から高齢者まで幅広い仲間たちとそれぞれの「自分らしさ」を発見し、学びを共有することで、新たな価値と文化を社会にひろげています。

VIVAでは基礎講座や実践講座を通し、アートを介した新しいコミュニティづくりにつながる物事の考え方を、ディスカッションやワークショップなどの参加形式で深めていきます。

<主な活動内容>

アートを通じたコミュニティづくりに向けた基礎講座/実践講座/学校連携/対話型鑑賞ファシリテーター/VIVAラボ/VIVAフォーラム など

■「たいけん美じゅつ場(通称:VIVA)」とは

たいけん美じゅつ場VIVA

■「アトレ取手店」施設概要

施設名 :アトレ取手

所在地 :茨城県取手市中央町2-5

営業時間:平日/10:00〜21:00 土日祝/10:00〜20:00

※その他、一部営業時間の異なるショップがあります。

階数 :地上5階

店舗面積:約7,648m2

店舗数 :42ショップ(2025年6月16日現在)

