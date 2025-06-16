アーティストからのメッセージやスペシャル動画も！GMMTV「Thai-Tai Official Website」
「GMMTV」は日本初の公式サイト「Thai-Tai Official Website」を正式にオープンしました。
GMMTV「Thai-Tai Official Website」
■サイトオープン日時： 2025年6月1日(日)10:00(日本時間)
タイの大手総合エンターテインメント企業「GMMTV」は、日本初の公式サイト「Thai-Tai Official Website」を正式にオープン。
「Thai-Tai Official Website」では、GMMTVアーティストが、タイ語の紹介、タイ文化、タイ料理、観光地の魅力など、さまざまな“タイ”をテーマにコンテンツを発信。
楽しみながら、驚きや学びを得られるサイトです。
さらに、会員限定でアーティストからのメッセージや最新情報の配信、コメント機能、ここだけのスペシャル動画、会員限定イベントなど、特別なコンテンツも楽しめます。
■「サイトオープンキャンペーン」について
2025年6月中にご入会いただいた方には、以下の特典を提供します。
・入会金 ：1,100円(税込)
・キャンペーン年会費：9,900円(税込) ※2025年6月中にご入会の方対象
(※2025年7月以降の通常年会費：12,000円(税込))
・キャンペーン期間：2025年6月30日まで
【主な会員特典】
デジタル会員証
会員限定コンテンツ(毎週更新)の閲覧
会員限定イベント
チケット先行受付
会員限定オンラインガチャサービス(不定期)
Thai-Tai公式サイト限定グッズ販売
メールマガジン配信(不定期)
バースデーメール配信
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post アーティストからのメッセージやスペシャル動画も！GMMTV「Thai-Tai Official Website」 appeared first on Dtimes.