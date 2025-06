アーティストからのメッセージやスペシャル動画も！GMMTV「Thai-Tai Official Website」

「GMMTV」は日本初の公式サイト「Thai-Tai Official Website」を正式にオープンしました。

GMMTV「Thai-Tai Official Website」

■サイトオープン日時: 2025年6月1日(日)10:00(日本時間)

タイの大手総合エンターテインメント企業「GMMTV」は、日本初の公式サイト「Thai-Tai Official Website」を正式にオープン。

「Thai-Tai Official Website」では、GMMTVアーティストが、タイ語の紹介、タイ文化、タイ料理、観光地の魅力など、さまざまな“タイ”をテーマにコンテンツを発信。

楽しみながら、驚きや学びを得られるサイトです。

さらに、会員限定でアーティストからのメッセージや最新情報の配信、コメント機能、ここだけのスペシャル動画、会員限定イベントなど、特別なコンテンツも楽しめます。

■「サイトオープンキャンペーン」について

2025年6月中にご入会いただいた方には、以下の特典を提供します。

・入会金 :1,100円(税込)

・キャンペーン年会費:9,900円(税込) ※2025年6月中にご入会の方対象

(※2025年7月以降の通常年会費:12,000円(税込))

・キャンペーン期間:2025年6月30日まで

【主な会員特典】

デジタル会員証

会員限定コンテンツ(毎週更新)の閲覧

会員限定イベント

チケット先行受付

会員限定オンラインガチャサービス(不定期)

Thai-Tai公式サイト限定グッズ販売

メールマガジン配信(不定期)

バースデーメール配信

