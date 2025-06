アルペンは、「TIGORA」のビーチサンダルを販売中です。

アルペン「TIGORA」ビーチサンダル

アルペンは、「TIGORA」のビーチサンダルを販売中。

2025年は新たに女性の足に合わせたレディースモデルを同価格で加え、スポーツデポ、アルペン、アルペンアウトドアーズおよびオンラインストアにて販売しています。

■裸足より気持ちいい” TIGORA ビーチサンダル

長時間歩いても快適な履き心地を追求したTIGORAのビーチサンダルは、衝撃を優しく受け止めるもちもちな厚底ソールと、試作を重ねて完成した痛みにくいストラップを採用。

ビーチやアウトドア、デイリーユースまで幅広く使える高機能サンダルです。

ビーチサンダル(ユニセックス)

商品名:TIGORA LDビーチサンダル

価格 :499円(税込)

サイズ:20-21/22-23/24-25

カラー:ブラック、ホワイト、ベージュ

レディスビーチサンダル

【販売店情報】

・スポーツデポ、アルペン、アルペンアウトドアーズ店舗など

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 長時間歩いても快適な履き心地!アルペン「TIGORA」ビーチサンダル appeared first on Dtimes.