銀座コージーコーナーに、海をテーマに「ミッキー&フレンズ」や「スティッチ」をデザインしたスイーツが登場。

サーフィンを楽しんでいる「ミッキー」たちをデザインしたケーキや、風味豊かな焼菓子を詰め合わせたスイーツギフトがラインナップされます☆

銀座コージーコーナー ディズニー「ミッキー&フレンズ/スティッチ」生ケーキ/焼き菓子

発売日:2025年6月27日(金)※店舗予約受付中

ネット予約受付期間:2025年6月23日(月)10:00 〜7月26日(土)

※ネットで予約して店舗で受け取れるサービスです。ネット予約サイトで予約が必要です

※ネット予約は一部の店舗のみ実施されています

お渡し可能期間:2025年6月28日(土)〜7月31日(木)

販売店舗:全国の銀座コージーコーナー店舗

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に、生ケーキ取扱店はありません

※福井県・京都府・鳥取県に焼菓子取扱店はありません

いよいよ本格的な夏の到来を感じる季節に「ミッキー&フレンズ」たちが海を満喫している様子をデザインしたスイーツが登場。

プチケーキやりんごとレモンのゼリーで海を表現し、サーフィンを楽しんでいる「ミッキー」たちをデザインした、遊び心いっぱいのケーキが新登場します。

また、夏の海をキラキラのラメ加工で表現したポーチなど、海をテーマにデザインし、風味豊かな焼菓子を詰め合わせたスイーツギフト3種をラインナップ☆

<ミッキー&フレンズ>海でエンジョイ!(8個入)

価格:3,132円(税込)

販売期間:2025年6月27日(金)〜7月31日(木)頃

詰め合わせ内容:

前列左よりクラリスが海辺で飲んでるゴージャスなジュース:フルーツがのったオレンジゼリーミッキーマウス:ホワイトチョコホイップクリームとラズベリーグラサージュのタルトミニーマウス:苺クリームのタルトドナルドダック:白桃入りライチホイップクリームのケーキ後列左よりクラリス:レモン風味クリームとソーダ風味クリームのタルトチップとデールが仲良くすいかジュース:スイカとココナッツのムースケーキサンセットサーフィン:パイナップルジャム入りトロピカルムースデイジーダック:ブルーベリークリームとチーズ風味ホイップクリームのタルト

「ミッキー&フレンズ」が海で楽しく過ごす様子をイメージしたプチケーキのアソート。

浮き輪を持った「ミッキーマウス」は、ホワイトチョコホイップクリームにラズベリーグラサージュを重ねたタルトで表現されています。

浜辺で仲よくすいかジュースを飲む「チップ」と「デール」は、ココナッツムースにスイカムースを重ねたケーキです。

専用のボックスにも夏を楽しむ「ミッキー&フレンズ」たちをプリント。

「ミッキー&フレンズ」と一緒に夏をお楽しく過ごせるスイーツです☆

<ミッキー&フレンズ>サーフィンケーキ

価格:626円(税込)

販売期間:2025年6月27日(金)〜7月31日(木)頃

「ミッキー&フレンズ」がサーフィンを楽しむ様子をケーキで表現した「<ミッキー&フレンズ>サーフィンケーキ」

海に見立てたりんごとレモンの2種のゼリーに、2種のクリームを波のように絞り、「ミッキーマウス」のピックでデコレーションした生ケーキです。

サーフィンを楽しむ「ミッキーマウス」の仲間たちを探すのも楽しい☆

砂浜をイメージした土台は、マンゴーダイス入り塩バニラムースをスポンジでサンした、見た目も味わいも爽やかなスイーツです。

<ミッキー&フレンズ>サーフィンBOX(7個入)

価格:648円(税込)

販売期間:6月27日(金)〜7月末頃

内容:マンゴーマドレーヌ 2個、バターマドレーヌ 1個、クッキー(ホワイトチョコ、いちご)各2個

「ミッキー&フレンズ」が海で楽しく過ごす様子をデザインしたBOXに、ふんわり、しっとり食感のバターとマンゴー味のマドレーヌと、クッキー2種をアソート。

正面に付いた窓からサーフィンをする「ミッキーマウス」が見えるフォトフレームのようなデザインで、インテリアとして飾りたくなるかわいらしさです☆

<ミッキー&フレンズ>サマーポーチ(10個入)

価格:1,760円(税込)

販売期間:2025年6月27日(金)〜7月末頃

内容:マドレーヌ(マンゴー、バター)各2個、クッキー(ホワイトチョコ、いちご)各2個、ミッキーアイコン柄クッキー 2個

海をテーマにデザインしたポーチに、ふんわり、しっとり食感のバターとマンゴー味のマドレーヌ、クッキー3種を詰め合わせた「<ミッキー&フレンズ>サマーポーチ(10個入)」

ポーチの表面は「ミッキーマウス」たちが浜辺でくつろぐ様子、

裏面はサーフボードに乗って海に浮かんでいる様子がデザインされています。

素材にラメ加工が施された、キラキラ輝く浜辺や海面をイメージしたポーチがおしゃれ☆

<スティッチ>サーフィンギフト(10個入)

価格:1,458円(税込)

販売:2025年6月27日(金)〜7月末頃

内容:マンゴーマドレーヌ 6個、クッキー(パイナップル)4個

『リロ&スティッチ』に登場する「スティッチ」がサーフボードに寝転ぶ様子をデザインしたBOXを使用した「<スティッチ>サーフィンギフト(10個入)」

走り回ったりアイスを食べたり、全力で夏を楽しむ「スティッチ」に元気をもらえそうです☆

南国フルーツの味わいを楽しめるマンゴー味のマドレーヌとパイナップル味のクッキーが詰め合わせてあります。

2025年の夏を楽しく過ごせる、見ているだけで気持ちが弾むスイーツが多数ラインナップ。

銀座コージーコーナーにて2025年6月27日より販売が開始される「ミッキー&フレンズ」デザインスイーツの紹介でした☆

※品切れの場合があります。また、店舗により発売日が異なる場合や、取り扱いしていない場合があります

※焼菓子ギフトは、銀座コージーコーナー オンラインショップでも購入できます

