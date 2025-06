照明器具・オリジナルデスクライトの全ラインナップを紹介！山田照明『General Lighting 2025-2026／Z-Light 2025-2026』

山田照明は、照明器具の全ラインナップを紹介するカタログ「General Lighting 2025-2026」(A4版 400ページ)と、70年以上の歴史を持つオリジナルデスクライトの全ラインナップを紹介するカタログ「Z-Light 2025-2026」(A4版 25ページ)を発刊します。

山田照明『General Lighting 2025-2026/Z-Light 2025-2026』

山田照明は、照明器具の全ラインナップを紹介するカタログ「General Lighting 2025-2026」(A4版 400ページ)と、70年以上の歴史を持つオリジナルデスクライトの全ラインナップを紹介するカタログ「Z-Light 2025-2026」(A4版 25ページ)を発刊。

【「General Lighting 2025-2026」について】

このカタログでは、新商品214点を加え、全1,952点をラインアップしています。

新製品は「エクステリア-Expansion-」「Zライト-Minimal design-」「テクニカル-Compact&High Spec.-」の3つの柱を中心に、それぞれのコンセプトを追求したラインアップを揃えました。

LED交換型、高演色LEDの特性を活かした商品を拡充しています。

さらに、景観施設、オフィス、複合施設、ホテル等の高度な照明計画の具体例として15プロジェクトを掲載しました。

【「Z-Light 2025-2026」について】

Zライトは誕生から70年以上、更なる進化に向けて新製品4モデルを加え、全58モデルをラインナップしました。

Z-10Rの眩しさを抑えリニューアルした新製品「Z-10G」、ミニマルデザインを追求した新製品「Z-6700B」「Z-9」、Mou touchの3000K仕様「ZR-2NL」などを新掲載しています。

Z-Light 2025-2026 カタログ

Z-10G Zライト

