還暦祝いの伝統的な“赤いちゃんちゃんこ”をTシャツにアレンジ！DELIGRAPHICS「還暦KIMONOT」

DELIGRAPHICS「還暦KIMONOT(カンレキ・キモノット)」

価格 : 還暦KIMONOT 11,980円(税込)〜

お揃い還暦祝いセット 19,800円(税込)〜

セット内容: 還暦KIMONOT(名入れ対応)、お祝いTシャツ(人数分)、

60刺繍キャップ、刺繍入り今治産タオル、木箱ギフトボックス、等

アソビナオリジナルTシャツを製作・販売するECサイト「DELIGRAPHICS」にて、新しい還暦祝い向けサービス「還暦KIMONOT(カンレキ・キモノット)」のテスト販売を経て、2025年6月より、販売開始しました。

【「還暦KIMONOT(カンレキ・キモノット)」について】

「還暦KIMONOT」は、還暦祝いの伝統的な「赤いちゃんちゃんこ」に代わる、現代的でおしゃれなギフトとして企画されたTシャツ型の記念ウェア。

キモノのようなゆったりとした袖に、動きやすいTシャツの快適さを融合した、まったく新しいシルエットが特徴です。

すべてのデザインにお祝いする方のお名前、生年月日が入れられるパーソナライズ仕様。

他のどこにもない、唯一無二のデザインで、大切な還暦のお祝いを一層特別なものにしてくれます。

<特徴>

1, 日本古来の伝統衣装「キモノ」を、現代の生活スタイル「Tシャツ」としてアレンジ

着心地も良く、まるで着物のような優雅さを感じさせる、他にはない新しいスタイルです。

伝統的な和の要素を残しながら、普段使いしやすいデザインなので、ちゃんちゃんこをあまり好まない方にも喜ばれます。

お祝いTシャツ

2, お名前、生年月日をプリント可能!

還暦を迎えた方の名前や生年月日をプリントすることができます。

3, お祝いパーティーにも最適!

還暦を迎える方だけではなく、お祝いパーティーに参加する家族や友人の方々もお揃いで着ることのできるTシャツも販売しています。

みんなで着れば、さらに盛り上がること間違いなし!特別な日をみんなで共有できる、楽しく記憶に残るアイテムです。

4, 大切な人にぴったりのデザインが13種類から選べる!

還暦KIMONOTは13種類の豊富なデザインから選べるため、趣味やライフスタイルに合わせた1枚を見つけることができます。

定番デザインから、スポーツや音楽、ゴルフなどさまざまなテーマに合わせたデザインが揃っており、プレゼントとしても選びやすく、心に残る1枚になります。

5, 特許庁意匠登録済みのオリジナルデザイン

KIMONOTは特許庁に意匠登録された独自のデザインを採用しています。

特許庁によって正式に認められたデザインなので、安心して使えます。

(意匠登録番号:登録第1622283号、登録第1623471号)

