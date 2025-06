【レポート】JO1、大阪・関西万博に初登場！ひと目見ようと大屋根リング上まで観客が殺到

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■クロージングステージでは会場一体となってパフォーマンス!

JO1が、6月15日、大阪・関西万博に携わるすべての参加者が笑顔でひとつになる日『Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO』にスペシャルサポーターとして登場した。

EXPOホール「シャインハット」で実施されたオープニングステージでは、MCの東野幸治、亀井京子、大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクに迎え入れられ、JO1が登場。

イベントの目的である「実現を目指せる目標をそれぞれ見つけること」についてのトークでは、グループの目標として「Go to the TOPする!!」と力強く発表。そこで、楽しそうに話すJO1メンバーを見た東野が「ムチャぶりをしていきます」とひとりずつに目標を尋ねると、JO1はあたふたしながらも思い思いのアクションについて答え、MC陣と軽快に掛け合う場面も。

最後に登壇した西川きよしら全員で開幕宣言をし、万博会場全体が笑顔でひとつになる日『Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO』がスタートした。

続くポップアップステージイベントでは、メンバーが会場内の野外ステージ2ヵ所に登場。 ポップアップステージ南では、「#mygoal0615」として日々の目標を話したり、急きょアカペラで歌唱するなど、和やかなムードでトークセッションを展開した。

ポップアップステージ東内では、 「~『伝統的な踊りを知る』~with バヌアツ」が開催され、大屋根リングからも見られるステージということで、JO1をひと目見ようと大屋根リング上にもたくさんの人が集まる人気ぶり。ここには、全国からバヌアツ留学生が集結し、伝統的なダンスをJO1メンバーも参加して踊ることに。当初はレクチャーを受けダンスをする予定が、熱い勢いのままに曲が流れ出し、全員フリーダンスで対応。心で通じ合い、リズムに合わせて体を動かすことで、文化交流をはかった。

イベントの締め括りとなったクロージングステージでは、JO1がいよいよパフォーマンス。多くの人々がSNSに寄せた目標が会場に映し出されるなか、4月にリリースしたベストアルバムから、5周年の彼らの集大成とも言える一曲「BE CLASSIC」、続く「Loveseeker」では、クールな表情から一変。笑顔溢れるファンキーなパフォーマンスで盛り上げ、観客の掛け声も合わさり、会場の一体感が高まった。

そしてこの日のイベントに参加した吉本芸人、ゆりやんレトリィバァ、3時のヒロイン、天才ピアニスト、バッテリィズもステージに登場し、和気あいあいとトークを交わした。

7時間にわたって開催された『Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO』もついに終演。最後は、JO1がカバーリリースをしている「WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント (JO1 ver.)」をパフォーマンス。ミャクミャクもステージに再び登場し、会場一体となって歌い、腕を振り、全員が笑顔に包まれるなか、幕を閉じた。

大阪・関西万博 公式サイト

https://www.expo2025.or.jp/

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/