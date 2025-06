中森明菜『夜ヒット』の超貴重歌唱映像が蔵出し！「いつも手が震えていた私ですが・・・それも見どころかと思います」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『中森明菜 in 夜のヒットスタジオ フジテレビTWOセレクション』フジテレビTWO ドラマ・アニメにて放送決定!

フジテレビで放送されていた伝説の歌番組『夜のヒットスタジオ』から、中森明菜の歌唱シーン35曲を大特集するプログラム『中森明菜 in 夜のヒットスタジオ フジテレビTWOセレクション』が、7月13日22時よりフジテレビTWO ドラマ・アニメにて放送される。

番組では、中森明菜がデビューした1982年から1995年まで、およそ14年間にわたって出演した『夜のヒットスタジオ』の中から、各年代を代表するヒット曲・人気曲を中心にセレクト。「セカンド・ラブ」(1982年)、「禁区」(1983年)、「飾りじゃないのよ涙は」(1984年)、「DESIRE~情熱~」(1986年)といった誰もが知る大ヒット曲から、「Fin」(1986年)、「OH NO, OH YES!」(1987年)などファンの間で隠れた名曲として愛されている楽曲たちまで、計120分超えの大ボリュームでたっぷりと楽しめる。

なお、番組が放送される2025年7月13日は、中森明菜が還暦を迎える誕生日。お祝いも込めた放送となる。

中森明菜は、2024年11月に香取慎吾とのコラボ曲「TATTOO (feat. 中森明菜)」をリリース。2025年に入ってからは、4月19日・20日に大分で開催された野外音楽フェス『ジゴロック2025 ~大分”地獄極楽”ROCK FESTIVAL~』に出演して約16年ぶりの本格的なライブステージ復帰を果たすなど、ファンにはうれしい活動が目立っている。

フジテレビTWO ドラマ・アニメでは、前述の音楽フェス『ジゴロック2025』の模様も放送。中森明菜はDAY1、DAY2共に小室哲哉によるコラボステージ ‐TK LEGENDARY WORKS -に登場。番組では当日披露された全曲(各日4曲ずつ)が放送される。

【『夜のヒットスタジオ』とは】

昭和から平成初期にかけて毎週トップアーティストが生出演した、日本の歌謡史に残るフジテレビの音楽番組。アイドルから演歌、ロックバンドまであらゆるジャンルのアーティストが出演し、生演奏による臨場感と凝ったステージ演出で他では観ることができない特別なパフォーマンスを数多く生み出した。

番組情報

フジテレビTWO ドラマ・アニメ『ジゴロック2025 ~大分”地獄極楽”ROCK FESTIVAL~』

06/21(土)22:00~25:00

06/22(日)22:00~25:00

<中森明菜OA楽曲>

「DESIRE ~情熱~」

「MOONLIGHT SHADOW~月に吠えろ」

「愛撫」

「TATTOO」

フジテレビTWO ドラマ・アニメ『中森明菜 in 夜のヒットスタジオ フジテレビTWOセレクション』

07/13(日)22:00~24:20

<放送楽曲一覧(35曲)>

セカンド・ラブ(1982年12月20日 放送)

1/2の神話(1983年04月04日 放送)

トワイライト-夕暮れ便り-(1983年08月15日 放送)

禁区(1983年10月03日 放送)

十戒(1984年07月23日 放送)

飾りじゃないのよ涙は(1984年11月19日 放送)

ミ・アモーレ(1985年03月11日 放送)

SAND BEIGE-砂漠へ-(1985年06月19日 放送)

SOLITUDE (1985年10月09日 放送)

DESIRE ~情熱~ (1986年02月26日 放送)

ジプシー・クイーン(1986年05月28日 放送)

Fin(1986年12月03日 放送)

TANGO NOIR(1987年01月21日 放送)

Back door night (1987年02月04日 放送)

約束(1987年02月18日 放送)

OH NO, OH YES!(1987年04月29日 放送)

BLONDE(1987年06月10日 放送)

清教徒(アーミッシュ)(1987年08月12日 放送)

難破船 (1987年09月30日 放送)

薔薇一夜(1988年03月30日 放送)

TATTOO(1988年06月01日 放送)

La Liberte(1988年09月21日 放送)

抱きしめていて(1988年10月05日 放送)

I MISSED ”THE SHOCK”(1988年11月23日 放送)

LIAR(1989年04月26日 放送)

Blue On Pink(1989年06月21日 放送)

Dear Friend(1990年08月01日 放送)

CARIBBEAN(1990年08月01日 放送)

二人静(1991年04月03日 放送)

駅 (1993年03月31日 放送)

LA BOHEME(1994年12月24日 放送)

Rose Bud(1994年12月24日 放送)

スローモーション(1995年04月05日 放送)

愛撫(1995年04月05日 放送)

Tokyo Rose(1995年12月23日 放送)

『中森明菜 in 夜のヒットスタジオ フジテレビTWOセレクション』番組サイト

https://otn.fujitv.co.jp/akinanakamori/

中森明菜 OFFICIAL SITE

https://akinanakamoriofficial.com