PSG¡¢B¥ß¥å¥ó¥Ø¥óÂç¾¡¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥ÖWÇÕ
¡¡¡Ú¥·¥¢¥È¥ë¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ï15Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶á¹Ù¤Ê¤É¤Ç1¼¡¥ê¡¼¥°Âè1Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£µ¨¤Î²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤ÇBÁÈ¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ï¥ë¥¤¥¹¤é¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ë4¡½0¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£
¡¡CÁÈ¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Ï¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤Ë10¡½0¤Ç°µ¾¡¡£¥à¥·¥¢¥é¤¬¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¡£AÁÈ¤Î¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤È¥Ý¥ë¥È¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤Ï0¡½0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë