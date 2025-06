ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ペタっと押すだけで美しい毛筆文字が完成する、ディズニーデザイン「便利な毛筆ネームスタンプ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「便利な毛筆ネームスタンプ」

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:5,490円(税込)

サイズ:幅約2、奥行約7、高さ約5cm

主材:アクリル樹脂、合成ゴム

付属品:スタンプ台(墨、薄墨)、クラフト収納ケース・各1個

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※書体は行書体で「姓」・「名」のみ、もしくは「フルネーム」で最大文字数は1行で漢字、ひらがな、カタカナ10文字まで

※お届けする商品によって文字の出方等が多少異なることがあります

※商品のお届けまで約3〜4週間かかります

※連名での作成は不可

※記号の刻印の作成はお受けできません

※文字数によって、文字の間隔が異なります。文字数が少ないほど間隔が広くなります

押すだけできれいに名前を記せる、毛筆ネームスタンプ。

祝儀袋などの毛筆文字もスタンプを押すだけでOKです!

さらに墨と薄墨のスタンプ台付きで、仏事と祝事を使い分けができます。

透明のアクリル素材にディズニーアートが映えるデザインで、「ミッキーマウス」と「くまのプーさん」の2種類がラインナップ。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインの毛筆ネームスタンプ。

手書き風タッチの「ミッキーマウス」のアートがどこかレトロな雰囲気があってとってもおしゃれ☆

パンツが黄色いのもポイントです。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインの毛筆ネームスタンプ。

ごろんと仰向けになってハニーポットを覗き込んでいる「くまのプーさん」の姿がかわいい!

淡く優しい色使いにも癒されます。

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

<セット内容>

墨と薄墨のスタンプ台、クラフト収納ケースがそれぞれ1個ずつ付いています。

書体は行書体で「姓」・「名」のみ、もしくは「フルネーム」

最大文字数は1行で漢字、ひらがな、カタカナ10文字まで入ります。

毛筆書きが苦手でも、もう大丈夫!

ペタっと押すだけで美しい毛筆文字が完成する、ディズニーデザイン「便利な毛筆ネームスタンプ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post スタンプにはミッキーとプーさんのアート入り!ベルメゾン ディズニー「便利な毛筆ネームスタンプ」 appeared first on Dtimes.