トッテナム・ホットスパーは、バイエルン・ミュンヘンからマティス・テルを完全移籍で獲得したことを正式に発表した。契約期間は2031年6月までの6年間。移籍金は3500万ユーロとされている。



テルは2025年2月にトッテナムへレンタルで加入し、半年間で公式戦20試合に出場。3得点を挙げるなど短期間で一定のインパクトを残した。アンジェ・ポステコグルー前監督の下での活躍により評価を高めたが、指揮官の退任後もクラブの評価は変わらず、完全移籍での獲得に踏み切った。





