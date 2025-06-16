ÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¡Ö¥Ð¥é¥Þ¥¤äÌµ½þ²½¤Ë¤Ï´ðËÜÈ¿ÂÐ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢³Ø¹»µë¿©¤À¤±¤ÏÁ´¹ñ°ìÎ§Ìµ½þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡Ì¡²è²È¡¦ÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£À¯ÉÜ¤¬¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¸½¶âµëÉÕ¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¡¢²Æ¤Î»²±¡Áª¸øÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Ï13Æü¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±1¿ÍÅö¤¿¤ê°ìÎ§2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¤ò²Æ¤Î»²±¡Áª¸øÌó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¤è¤¦ÅÞ´´Éô¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤È¡¢Äã½êÆÀ¤Î½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤ÎÂç¿Í¤Ë¤Ï1¿Í2Ëü±ß¤ò¾å¾è¤»¤·¡¢·×4Ëü±ß¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¡Ö·è¤·¤Æ¤Ð¤é¤Þ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿µëÉÕ¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£»²±¡Áª¸å¤Ë2025Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÊÔÀ®¤·¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤â¼Â»Ü¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤ÉÌîÅÞ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö·èÄê¤«¤é¼Â»Ü¤Þ¤Ç1Ç¯ÄøÅÙ¤òÍ×¤¹¤ë¡£·ë²ÌÅª¤Ë¹â³Û½êÆÀ¼Ô¤Ë¼ê¸ü¤¯¤Ê¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤À¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Å¤Í¤ÆÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÁÒÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥Þ¥¤äÌµ½þ²½¤Ë¤Ï´ðËÜÈ¿ÂÐ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢³Ø¹»µë¿©¤À¤±¤ÏÁ´¹ñ°ìÎ§Ìµ½þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Ï°ì¿Í¤ÎÎã³°¤â¤Ê¤¯¡¢µë¿©Èñ¤òÊ§¤¨¤Ê¤¤¡¢Ê§¤ï¤Ê¤¤ÀÕÇ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤·¤Æµë¿©¤¬¡¢°ìÉô¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡Öµë¿©¤¬Í£°ì¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê±ÉÍÜ¤òÀÝ¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ë»Ò¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤âµë¿©Ìµ½þ²½¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢µë¿©¤ÎÃæ¿È¤ÎÀººº¤Ï¿ï»þÉ¬Í×¡£¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ÊÃæÈ´¤¤Ïµö¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£