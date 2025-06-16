・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７２．９８ドル（＋４．９４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３４５２．８ドル（＋５０．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３６２８．１セント（＋６．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４３．７５セント（＋１７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４４．５０セント（＋６．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０６９．７５セント（＋２７．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３０９．９０（＋７．１４）

出所：MINKABU PRESS