１３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７２．９８ドル（＋４．９４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４５２．８ドル（＋５０．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６２８．１セント（＋６．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４３．７５セント（＋１７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４４．５０セント（＋６．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６９．７５セント（＋２７．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０９．９０（＋７．１４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７２．９８ドル（＋４．９４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４５２．８ドル（＋５０．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６２８．１セント（＋６．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４３．７５セント（＋１７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４４．５０セント（＋６．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６９．７５セント（＋２７．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０９．９０（＋７．１４）
出所：MINKABU PRESS