2位:青森/59票

All About ニュース編集部は5月21日〜6月2日、全国10〜60代の男女194人を対象に「かっこいいと思うナンバープレート(北海道・東北地方)」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、ナンバープレートでかっこいいと思う青森県の地名を紹介します!2位は「青森」でした。青森県津軽地方・下北地方を対象に交付されているナンバーです。

1位:弘前/92票

青森市は青森県の中央部に位置しており、県庁所在地。商業や行政機能が集まる都市として、“県内で最も栄えた場所”という印象を持たれているようです。回答者からは「これぞ青森!という感じだと思います」(40代女性/岩手県)、「青森県を強調している感じがいい」(50代男性/徳島県)、「どこの県がわかやすいし、文字面もかっこいい」(40代女性/神奈川県)などのコメントがありました。1位は「弘前」でした。弘前市、中津軽郡西目屋村を対象に交付されているご当地ナンバーです。弘前は、青森県内でも歴史や文化の中心として認識されており、弘前城や城下町の存在、観光資源の豊富さなどから“格式ある街”というイメージを持たれています。市の中心にある「弘前公園」は日本屈指の桜の名所で、ソメイヨシノやシダレザクラなど約2600本の桜を楽しむことができます。回答者のコメントを見ると「サクラがきれいで青森の中でも有名な地名だから」(50代女性/群馬県)、「歴史と文化を感じさせる古都の響きがあり、桜の名所としても有名なため、上品で風情がある印象を与えるからです。また、漢字2文字でバランスも良く、シンプルでありながらも存在感があると感じます」(50代女性/東京都)、「弘の文字のバランスが良く整って見えるからです」(30代女性/宮城県)といった声がありました。※回答者のコメントは原文ママですこの記事の筆者:All About ニュース編集部 プロフィール「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ?」「どうして?」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。(文:All About ニュース編集部)