【ポケモン×クロックス】親子で楽しめる｢クラシック クロッグ｣など、最新アイテムが登場♡

クロックスでは、ポケモンとコラボをした最新アイテムを、2025年6月11日(水)より公式オンラインストアおよび全国のクロックス直営店、各種クロックス取扱店舗にて発売いたしております。キュートな総柄デザインのクラシック クロッグや、ポケモンをモチーフにした種類が豊富なジビッツ™ チャームがラインアップ。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

ポケモンとの最新コラボアイテムが登場

ポケモンとクロックスがコラボをした、最新アイテムが登場しています。遊び心が溢れるジビッツ™ チャームなど、夏のお出かけにピッタリのアイテムを展開。

総柄プリントのクラシック クロッグも必見です!

ポケモンとのコラボアイテムの詳細

ポケモン プリント クラシック クロッグ

価格:9,900円(税込)

サイズ:20cm~31cm

キッズ ポケモン プリント クラシック クロッグ

価格:6,050円(税込)

サイズ:18cm~24cm

トドラー ポケモン プリント クラシック クロッグ

価格:5,500円(税込)

サイズ:12cm~17.5cm

ポケモン バーサス クロッグ

価格:9,900円(税込)

サイズ:20cm~31cm

イーブイ ポケモン クラシック プラットフォーム クロッグ

価格:13,200円(税込)

サイズ:20cm~27cm

キッズ 「ピカチュウ」 ピンク クラシック クロッグ

価格:6,050円(税込)

サイズ:18cm~24cm

ポケモン パルデア 5パック

価格:2,420円(税込)

ポケモン キャラクター 5パック

価格:2,420円(税込)

ポケ ボール 5 パック

価格:2,420円(税込)

ポケモン アソート 5 パック

価格:2,420円(税込)

ポケモン バラエティ 5 パック

価格:2,420円(税込)

ジビッツ™ チャーム

価格:各715円(税込)

ピカチュウ・ゼニガメ・ヒトカゲ・フシギダネをプリントした、大人もワクワクするような総柄デザインのクラシック クロッグは、子どもと一緒にコーディネートが楽しめます。

イーブイのフンワリとした毛並みをモチーフにした、かわいいクラシック プラットフォーム クロッグも必見。

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.

ポケモンとのコラボアイテムを手に入れよう

クロックスから発売された、ポケモンとの最新コラボアイテムをご紹介しました。

子どもも大人も楽しめるアイテムがそろっており、家族みんなでポケモンコーデが楽しめそうなラインアップです。それぞれのキャラクターをモチーフにした、種類が豊富なジビッツ™ チャームも必見!

ぜひこの機会に、店舗まで足を運んでみてください。