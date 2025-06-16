１６日の主なマーケットイベント １６日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



１１：００ 中・小売売上高

１１：００ 中・工業生産高

１１：００ 中・不動産開発投資

１１：００ 中・固定資産投資

２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数

※日・日銀金融政策決定会合（１日目）

※米・２０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：学びエイド<184A>，テラドローン<278A>，Ｔ－ＢＡＳＥ<3415>，アセンテック<3565>，システムディ<3804>，Ｍマート<4380>，トリプラ<5136>，プロレド<7034>，梅の花Ｇ<7604>



出所：MINKABU PRESS