１６日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１１：００ 中・小売売上高
１１：００ 中・工業生産高
１１：００ 中・不動産開発投資
１１：００ 中・固定資産投資
２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）
※米・２０年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：学びエイド<184A>，テラドローン<278A>，Ｔ－ＢＡＳＥ<3415>，アセンテック<3565>，システムディ<3804>，Ｍマート<4380>，トリプラ<5136>，プロレド<7034>，梅の花Ｇ<7604>
出所：MINKABU PRESS
１１：００ 中・小売売上高
１１：００ 中・工業生産高
１１：００ 中・不動産開発投資
１１：００ 中・固定資産投資
２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）
※米・２０年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：学びエイド<184A>，テラドローン<278A>，Ｔ－ＢＡＳＥ<3415>，アセンテック<3565>，システムディ<3804>，Ｍマート<4380>，トリプラ<5136>，プロレド<7034>，梅の花Ｇ<7604>
出所：MINKABU PRESS