○経済統計・イベントなど

１１：００　中・小売売上高
１１：００　中・工業生産高
１１：００　中・不動産開発投資
１１：００　中・固定資産投資
２１：３０　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）
※米・２０年物国債入札

○決算発表・新規上場など

決算発表：学びエイド<184A>，テラドローン<278A>，Ｔ－ＢＡＳＥ<3415>，アセンテック<3565>，システムディ<3804>，Ｍマート<4380>，トリプラ<5136>，プロレド<7034>，梅の花Ｇ<7604>

出所：MINKABU PRESS