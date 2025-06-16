本日の予定【経済指標】
【英国】
ライトムーブ住宅価格（6月）08:01
予想 N/A 前回 0.6%（前月比)
予想 N/A 前回 1.2%（前年比)
【中国】
小売売上高（5月）11:00
予想 5.0% 前回 5.1%（前年比)
予想 4.8% 前回 4.7%（年初来・前年比)
鉱工業生産指数（5月）11:00
予想 6.0% 前回 6.1%（前年比)
予想 6.4% 前回 6.4%（年初来・前年比)
【カナダ】
住宅着工件数（5月）21:15
予想 26.0万件 前回 27.86万件（住宅着工件数)
【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（6月）21:30
予想 -7.0 前回 -9.2（ニューヨーク連銀製造業景気指数)
※予定は変更することがあります
ライトムーブ住宅価格（6月）08:01
予想 N/A 前回 0.6%（前月比)
予想 N/A 前回 1.2%（前年比)
【中国】
小売売上高（5月）11:00
予想 5.0% 前回 5.1%（前年比)
予想 4.8% 前回 4.7%（年初来・前年比)
鉱工業生産指数（5月）11:00
予想 6.0% 前回 6.1%（前年比)
予想 6.4% 前回 6.4%（年初来・前年比)
【カナダ】
住宅着工件数（5月）21:15
予想 26.0万件 前回 27.86万件（住宅着工件数)
【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（6月）21:30
予想 -7.0 前回 -9.2（ニューヨーク連銀製造業景気指数)
※予定は変更することがあります