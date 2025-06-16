【英国】
ライトムーブ住宅価格（6月）08:01
予想　N/A　前回　0.6%（前月比)
予想　N/A　前回　1.2%（前年比)

【中国】
小売売上高（5月）11:00
予想　5.0%　前回　5.1%（前年比)
予想　4.8%　前回　4.7%（年初来・前年比)

鉱工業生産指数（5月）11:00
予想　6.0%　前回　6.1%（前年比)
予想　6.4%　前回　6.4%（年初来・前年比)

【カナダ】
住宅着工件数（5月）21:15
予想　26.0万件　前回　27.86万件（住宅着工件数)

【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（6月）21:30
予想　-7.0　前回　-9.2（ニューヨーク連銀製造業景気指数)

※予定は変更することがあります