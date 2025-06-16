【英国】

ライトムーブ住宅価格（6月）08:01

予想 N/A 前回 0.6%（前月比)

予想 N/A 前回 1.2%（前年比)



【中国】

小売売上高（5月）11:00

予想 5.0% 前回 5.1%（前年比)

予想 4.8% 前回 4.7%（年初来・前年比)



鉱工業生産指数（5月）11:00

予想 6.0% 前回 6.1%（前年比)

予想 6.4% 前回 6.4%（年初来・前年比)



【カナダ】

住宅着工件数（5月）21:15

予想 26.0万件 前回 27.86万件（住宅着工件数)



【米国】

ニューヨーク連銀製造業景気指数（6月）21:30

予想 -7.0 前回 -9.2（ニューヨーク連銀製造業景気指数)



※予定は変更することがあります

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