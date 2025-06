「大沢たかお祭り」に代表されるインターネット・ミームはマーケティングに活用できるか

映画『キングダム』で王騎将軍を演じた大沢たかおの表情にコメントを添えて遊ぶ「大沢たかお祭り」は記憶に新しい。ああいった人気映画のワンシーンや話題の人物写真に短いテキストを重ね、笑いを誘ったり意見を示したりするネット特有の定型表現はインターネット・ミームと呼ばれる(ようするに「バズってるネタ」はだいたいミームである)。

ミームを企業がマーケティングに使う、乗っかることも増えてきているが、どう付き合えばいいのか。

そのダイナミクスを丁寧に解き明かしたマイケル・R・ワード教授(テキサス大学アーリントン校)の論文"Memes in Marketing: Act Fast or They'll Backfire"(「Journal of Interactive Marketing」2025.2掲載)をもとに考えてみよう。

ミームの賞味期限はせいぜい2週間

ワード教授は、掲示板型SNSのReddit(しばしば「5ちゃんねる」みたいなものと形容される)に2012〜2019年に投稿された7万弱のミーム画像を対象に「同じテンプレをいつ何回使ったか」「その日の平均スコア(いいね数からバッド評価を差し引いたもの)」を日単位で集計し、その勢いを分析した。

突発的に高評価を得たミームは、バズり始めた日を100とすると約5日後には勢いが半減し、14日後には6分の1まで下がる。

(もちろんこれはあくまでReddit上の分析であって、TikTokなどほかのプラットフォームではまた寿命は異なるだろうが、Reddit以外の研究は今のところない)

興味深いのは、投稿数とスコアの推移を重ねると、拡散曲線の立ち上がりよりもわずかに先行して評価スコアが山を描いていることだ。

つまり「おもしろい!」「目新しい!」と感じられる瞬間が先にある。

そしてそれを見たユーザーたちがマネをして投稿を始めた直後に、評価は早くも下り坂に転じている。

SNS上では投稿数がまだ伸びているタイミングで、すでにオーディエンスの興味は薄れ始めているのである。

ミーム間競争はゼロサムになりやすい

実際の投稿の動きからバズのモデルを作ると、前日の投稿数が1件増えると翌日の投稿数は0.826件増えるという典型的なファド(fad)現象――「人気が人気を呼ぶ」という流行の自己強化メカニズム――だと言えるという。

一方で、評価スコアのほうは前日スコアが1標準偏差上がると次の日には0.04〜0.1ポイントほど高い投稿「数」を誘発するが、「評価」そのものは微減する。

投稿の増加と「また同じネタか」と冷める速度を比べると、後者のほうが速い。

さらには「注意の競合」(competition for attention)効果がある。

ユーザーが日々割ける“笑いの持ち時間”には限りがあり、あるテンプレに関心が集まっているあいだは、別のテンプレへの視線はそちらに奪われる。

ユーザーがソーシャルメディアに使う時間自体に限界があるのだからこれは当然である。

ミームを使ったマーケティング実務上の3ポイント

ここまでが論文の骨子だが、では企業はミームとどう付き合えば有効活用できるのだろうか。ポイントはスピード、鮮度、相性の3点だろう。

ひとつめはスピードだ。ミームの寿命は、一般的には短い。半減期は約5日だ。であれば企画立案、コピーライティング、画像作成、社内チェック、投稿、効果測定までを遅くとも1週間以内で回さなければ波に乗れない。

しかも流行り始めたころからすでにミームの評価は下がり始めている。乗るなら早ければ早いほうがいい。SNS担当、法務、広報、商品企画が連動して、すぐにつくって世に出せるクロスファンクショナルな意思決定のしくみづくり、機動的な予算確保が重要だ。

次に鮮度だ。ワードの論文でも引かれているが、アメリカでもオワコンになったミームを企業が使って「ふるくさい」「今さら?」とマイナスに評価された事例は複数ある。世に出るまで時間がかかることが多いTVCMや紙媒体でミームを使う際には、とくに気をつけたほうがいいだろう。

ソーシャルメディアで活動する外部のインフルエンサー、コンテンツクリエイターは速度や鮮度に敏感だから、即座に複数名とコンタクトを取って契約、世に発信できる体制がつくれるのであればそれも重要だろう。

3つめは相性だ。ミームとそのブランド、企業のイメージにあまりにも何の関係もないとか、文脈を損ねたりすると効果が薄い。場合によっては炎上することもある。

そもそもミームは厳密に言えば著作権侵害の状態で画像が勝手に使われるなどして拡散されることが多い。乗っかるにしても著作権的にどこからがアウトなのかは把握しておく必要がある。

また、元ネタにはそんな意図がなくても、ネットミームを右派団体が差別的に使って話題になったりすると、投稿タイミング次第では誤解されることもある。

逆にミームのことを知らない人が見たときにも誤解されないよう、「文脈を共有していない人からはどう見えるか」に配慮しなければならない。

最近では「えっほえっほ」やラブライブのAiScReamなど、TikTokなどでは比較的長く続くミームもあるが、多くの場合は短期決戦である。

アイドルたちは企業に所属・契約していてもできているのだから、一般企業でも、バズったら秒で動く体制はつくれるはずだ。

