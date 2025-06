「…するのはどんな感じなのか」は英語で何と言う？ 【北村一真　月曜日の「英借文」】#4

北村一真さんによる英作文トレーニング! #4

英語学習者から大きな支持を得ている英語学者、北村一真さん。英文読解についての著作の多い北村さんですが、自身の英語力の基礎は、英作文によってつくられたと言います。



真の英会話力を効率的に身につけるには、「英借文」というコンセプトで英作文のトレーニングをするのがいちばん。数々の英語学習者を「上級」に導いてきた北村一真さんの指導で、毎週英借文のトレーニングをしてみましょう!





トレーニング開始!

まずは【例題】の和文英訳問題に独力で挑戦してみて下さい。この時点では瞬時に訳す必要はなく、少し時間をかけても大丈夫です。ひとまず英文ができたら、[解答・解説]に進んで、ポイントとなる表現を確認しましょう。解説を一通り理解したら、【練習問題】に取り組んでみましょう。

【例題】以下の和文を英語に訳しましょう。



私は1つの言葉しか話せないので、2つ以上の言葉が話せるというのはどんな感じなのかということに興味がある。

[解答・解説]



I speak only one language, so I’m curious about what it’s like to speak more than one language.



I’m monolingual, so I‘m curious about what it’s like to be bilingual or multilingual.



[語句]



「1つの言葉しか話せない」:speak only one languageという文字通りの言い方に加え、be monolingualでも表現できます。同様に、「二言語話せる」はbe bilingual、「多言語話せる」はbe multilingualで表現可能です。



「興味がある」:ここでは「好奇心を覚える、知りたいという気持ちが沸く」ということなので、be curious aboutがよりよいでしょう。



「2つ以上の…」:more than one…

ポイントは「…するというのはどんな感じなのか」の部分の表現ですね。ある行為、行動をするということがどういう経験なのか、という意味ですが、こういう場合、英語では、What is it like to 不定詞?という形の疑問文を使います。What is S like?「Sはどんな感じか」というwhatと前置詞likeを使った言い回しを応用し、それをit…to不定詞の形式主語構文と組み合わせた形です。今回の【例題】では問題の箇所は疑問文ではなく、疑問詞節なのでwhat it is like to…という語順になります。この表現に限らず、疑問詞とit…to不定詞の形式主語構文を組み合わせた形は非常に応用性が高いです。How long does it take to 不定詞?「…するのにどれくらい時間がかかるか」などは有名だと思いますが、それ以外にも、たとえば、



● 「…するというのはどういうことなのか」→What does it mean to 不定詞?

● 「…するのはどれくらい難しいのか」→How hard / difficult is it to 不定詞?

● 「…するのに何が必要か」→What does it take to 不定詞?



のような形はよく使います。最後のものの応用として、do whatever it takes to…「…するのに必要なことは何でもやる、…するために全力を尽くす」という表現も覚えておくと役に立つでしょう。



たとえば、AI人形をテーマにした話題のホラー映画の続編 ‘M3GAN 2.0’の予告編では以下のようなセリフが出てきます。





I will do whatever it takes to protect Katie.



「ケイティを守るためならどんなこともする」

【練習問題】



1. それが自分の行動に対して責任をとるということだ。



2. 彼らはここまで大規模なパーティを企画するのがどれだけ大変か分かっていない。

[語句]



「…に対して責任をとる」:take responsibility for…



「ここまで大規模な」:of this scale, this big



「(会合などを)企画する」:organize

[解答]



1. That’s what it means to take responsibility for your actions.



ポイント:「…するということ」の部分はWhat does it mean to 不定詞?を疑問詞節にしたwhat it means to 不定詞が使えます。That’s what it means to…「それが…するということだ、…するというのはそういうことだ」というのはカタマリで丸ごと覚えてしまってよいでしょう。



2.They have no idea how hard it is to organize a party this big.



They don’t realize how hard it is to organize a party of this scale.

ポイント:「… するのがどれだけ大変か」はHow hard is it to 不定詞?を疑問詞節にした形で対応します。「ここまで大規模な」はof this scaleとしてもよいですが、this bigのような形もよく使われます。名詞の後にthis+形容詞の形を置くことで「これほど…な」という意味を表現できる点はおさえておきましょう。

