労働への愛も義務も倫理も道徳も棄て、拒否せよ！ 怠けよ！ 離脱せよ！

「一日三時間しか働かず、残りの昼夜は旨いものを食べ、怠けて暮らすように努めなければならない」――現代社会の「生産性という病」を解剖し、解毒剤を練り上げる、気鋭による連載の第8回は、愛も道徳も打ち払い、従属的な労働からの離脱を志向する、「反−労働」の系譜学!

かくも根深い「労働倫理」

私たちは、連載第二回において、労働と道徳は元から結びついていたわけではなく、歴史のある段階で結びつけられたものであること、言い換えれば「労働の道徳化」は歴史的な形成物であることを確認した。

また、第五回では、「鬱病は甘えではないが「鬱病で働けない」は甘え」という仮定された言説を提示してみた。この仮テーゼに内包されている含意は次のようなものだ。すなわち、労働によって鬱病になるのは仕方ない。しかし、それを言い訳にして働かない人間は義務を遂行していない怠惰な卑怯者に他ならない(よって、そのような者に対する社会保障は打ち切られるべきである)、云々。

誰もが日々の終わりなき労働で多かれ少なかれ鬱になったり体を壊したりしている(それはもはや所与の前提だ)。だが、それでも皆頑張って毎日働いているではないか。なぜなら労働とはそもそも「苦しい」ものなのだから、云々。

こうした価値観からすると、その戦線から離脱しようとする者はとんでもない裏切り者、いわば負債を踏み倒すような倫理違反を犯しているかのように見えても不思議ではない。以上のような「労働倫理」は今も根深く存在している。

「賃労働」とは「疎外された労働」

けれども、「労働倫理」が歴史的に形成されてきたイデオロギーであったのと同じく、労働の形態も時代とともに変化を遂げてきた。労働は人類の歴史と同じくらい古くからある。動植物の狩猟や採集も労働だ。それらの労働も大変であり時には苦しかっただろうと想像される。だが、それらの労働は現在における労働とは苦しみの「質」が大きく異なっていた。

なぜか。それは現在における労働は「賃労働」という形態を取っているからだ。賃労働は近代社会への移行とともに全面化した。「労働」と「賃労働」は似て非なる営みであるということ、言い換えれば、「賃労働」とは「疎外された労働」に他ならないということ。そのことを最初に解明したのは、周知のようにマルクスであった。

(奴隷労働などは例外として)近代以前の労働は基本的に自給自足だった。自分が管理できる土地で、自分が管理できる道具(生産手段)を用いて労働を行い、そして自分が働いた分だけの「対価」をそのまま得る。こうした自給自足に基づく労働は、賃労働の登場によって劇的な変容を被る。私たちが行う就職活動はその象徴だ。そう、私たちは会社に雇われ、他人である上司の命令するままに労働を行わなくてはならない。その労働の対価として会社から支払われるのが賃金と呼ばれるものだ。

生活のために、会社に雇われ働くのは当然のこととして捉えられている。しかし、賃労働という形態は歴史的に見ると特殊であり、決して普遍的なあり方などではない。もっと言えば、賃労働を成り立たせる資本主義というシステム自体が歴史的形成物にすぎない。

前述したように、マルクスは賃労働を疎外された労働と呼んだ。マルクスの資本主義および賃労働についての精緻を極めた分析は『資本論』などで詳らかにされているが、『資本論』の理路を逐一追っていく作業は、それだけで一冊の分厚い解説書ができてしまうし、筆者の力に余る。ここでは、マルクスの理論についての具体的な解説は優れた入門書(たとえば佐々木隆治『なぜ働いても豊かになれないのか――マルクスと考える資本と労働の経済学』などが手頃でおすすめ。本稿でも参照している)に譲るとして、ここでは基礎となる前提の確認にとどめる。

まずマルクスの見立てでは、近代以前の労働は基本的に「自由」な行為だったとされる。ところが、近代の賃労働においてはそうではない。というのも賃労働では、労働者はみずからの労働力を雇い主に売り渡してしまっており、会社のために働くように強制されているからである。自分が自由に管理できる土地やインフラも、自由に管理できる道具も機械もない。なぜなら、そうした生産手段は会社がすべて所有しているから。結果、労働者は意識的に労働しているにもかかわらず、その労働を自己の目的にしたがって自分の労働として行うことができない。ここに、賃労働に特有の「苦しみ」が生まれる。こうした、「自発的な強制」として課される労働、自由が否定された労働をマルクスは「疎外された労働」と呼んだのだった。

求めるべきは労働からの「exit」

当然、このような「疎外された労働」は克服されるべき対象となる。労働闘争の多くは「疎外の克服」に賭けられている、と言っても良い。問題は、どのようにして疎外を克服するべきか、である。

今日、ほとんどの労働者の闘争が、賃金や手当の引き上げや労働条件の改善を争点としている。もちろん、それらの争点も重要であることに変わりはない。とはいえ、ピーター・フレイズも指摘するように、一九三〇年代の大恐慌の時代まで、ソーシャリスト(社会主義者)も労働運動も、労働時間の削減をも目標とし、そして勝利してきた。週四〇時間(あるいはそれ以上の)労働が自明視され、問題はその上でいかに手当を充実させるかに焦点を合わせる現在の労働運動とは異なり、ある時期の労働運動は「労働の自由」ではなく「労働からの自由」をこそむしろ追求していた。他ならぬマルクス自身、『資本論』第三巻の中で、真の自由の領域への土台は「労働日の短縮」にこそ、すなわち「自由時間の拡大」にこそあると言明していた。

ここには、硬直化した労働運動にありがちな「労働讃歌」はもはや存在しない。むしろ、労働からの積極的な「離脱=脱出」(exit)こそが追い求められなければならない。労働からの「離脱」は、その意味で、「疎外された労働/疎外を克服した労働」という二項対立からの「離脱」をも示唆している。

「労働への愛」を棄て、「怠ける権利」を主張せよ

労働からの「離脱」を説く思想は、ソーシャリズム(社会主義)の歴史と同じくらい古くから存在する。たとえば、マルクスの娘婿としても知られるフランスのソーシャリスト、ポール・ラファルグは、一八八〇年にその名も『怠ける権利』というタイトルの書物を刊行している。その書き出しは次のようなものだ。

「資本主義文明が支配する国々の労働者階級は、いまや一種奇妙な狂気にとりつかれている。その狂気のもたらす個人的、社会的悲惨が、ここ二世紀来、あわれな人類を苦しめつづけてきた。その狂気とは、労働への愛、すなわち各人およびその子孫の活力を枯渇に追いこむ労働に対する命がけの情熱である。こうした精神の錯誤を食い止めることはおろか、司祭も、経済学者も、道徳家たちも、労働を最高に神聖なものとして祭り上げてきた。」(1)

当時、疎外された労働を担う労働者階級(プロレタリアート)ですら、労働を「神聖」なものとして捉えていた。ラファルグは、この「労働=神聖」思想(私たちの語彙で言えば「労働倫理」)に対する徹底的な批判を展開する。

彼によれば、労働を「神聖」や「美徳」なものとする労働賛美は、キリスト教的道徳とブルジョワ的イデオロギーの結託によるもので、労働者階級自身が「労働こそが解放である」という幻想を内面化してしまっている。「働かざる者食うべからず」という標語を労働者階級自身が掲げるほどに。

しかし、産業革命以降の過剰な労働(一日十二〜十四時間労働)は、働けば働くほど労働者を疲弊させ、困窮させる悲惨な事態を生み出す。

「働け、働け、プロレタリアート諸君。社会の富と、君たち個人の悲惨を大きくするために。働け、働け、もっと貧乏になって、さらに働き、惨めになる理由をふやすために。これが、資本主義生産の冷酷な法則なのだ。」(2)

労働者に過剰に働かせることで資本主義は商品の過剰生産を生み出し、それを消費させるために人工的な需要をでっち上げる。それでも消費し尽くすことができなければ、労働者の大量失業しかない。結果、労働者は働けば働くほど困窮するという逆説的な状況に陥る。

よって、ラファルグは次のように主張する。労働者は一日三時間だけ働けば良い、と。ブルジョワ革命の屁理屈屋が捏ね上げた「人間の権利」などより何千倍も高貴で神聖な、「怠ける権利」をこそ宣言しなければならない、と。「一日三時間しか働かず、残りの昼夜は旨いものを食べ、怠けて暮らすように努めなければならない」(3) 。

だが、一日三時間の労働など果たして現実的なのか。ユートピア的な絵空事に過ぎないのではないか。そうした疑問も湧くだろう。しかし、ラファルグによれば一日三時間の労働は実現可能だという。

鍵となるのは機械化(オートメーション)だ。『怠ける権利』の中で、機械は人間を卑しい賃労働から解放し、人間に自由と暇を与える〈神〉の地位にまで高められている。ラファルグの直感はこうだ。すなわち、機械が人間の代わりに働くなら、人間はより少ない時間働けば良いはずだ。

ラファルグによれば、機械化による生産力の進展は、労働時間を劇的に減らす潜在力を持っている。労働時間を削減し、全員が少しずつ働けば、生産と雇用は維持されつつ全員が怠ける(=自由な時間を持つ)ことができるはずだ、と。

しかし、ラファルグによる以上のような提言にもかかわらず、機械化による生産力の進展は、現在のところ労働時間の劇的な削減をもたらしているようには見えない。なぜか。

ひとつは、機械化が資本家による「利潤追求」のために逆用され、むしろ失業や労働の強化をもたらしているという点。もうひとつは、労働者自身による「労働賛美」のイデオロギーが未だに根強く残っているという点。こうした状況を打破するためには、機械という生産手段を労働者側の手に取り戻すための闘争に参画すると同時に、労働者みずからが己に内面化させた「労働倫理」を放棄し、代わりに「怠ける権利」を積極的に主張していく必要がある。

(1) ポール・ラファルグ『怠ける権利』田淵晋也訳、平凡社ライブラリー、二〇〇八、一四頁。

(2) 同右、三一頁。

(3) 同右、三七頁。

「勤労の義務」など「奴隷国家の道徳」である

労働からの「離脱」を説いた思想家の一人として、バートランド・ラッセルの名前を挙げておかなければ片手落ちになるだろう。ラッセルといえば、集合論における重要なパラドックス(ラッセルのパラドックス)の発見者として知られる著名な論理学者だが、社会評論も数多く書いている。そんな彼が一九三二年(この年数を頭の隅に置いておいてほしい)に発表したエッセイが「怠惰への讃歌」だ。ラッセルはその中で、たとえば次のように書きつける。

「私が本当に腹からいいたいことは、仕事そのものは立派なものだという信念が、多くの害悪をこの世にもたらしているということと、幸福と繁栄に至る道は、組織的に仕事を減らしていくにあるということである。」(4)

ラッセルの見立てによれば、「勤労の義務」なる観念は、産業革命以前、権力者が農民たちから生産物を取り立てるためにでっち上げたものだった(第二回で参照した安丸良夫であれば「通俗道徳」と呼ぶであろう)。義務の観念は、権力と密接に関わっていることをラッセルは指摘する。

「歴史的にいうなら、義務の観念は、権力の保持者が、他の人々に自分たちのためにというより、その主人の利益に仕えるために生きていくようにしむける手段である。」(5)

権力者たちは、庶民に「労働倫理」を植え付けることで、強制力を使わずに自発的に働かせることに成功した。その結果、支配層に奉仕することが人々の義務として当然視されるようなった。

しかし、現代ではテクノロジーの進歩により、人々が毎日長時間働かなくても生活必需品を確保するだけの充分な富を生産できるようになった。社会は少ない労働力でも豊かに維持可能であることは、第一次世界大戦期における生産の科学的な組織化によって証明された。

ラッセルは言う。戦争が終わった際、戦時体制のために開始された効率的かつ組織的な生産方式を戦争以外の目的に転用し、労働時間を一日四時間に切り下げたならば、誰にとっても好都合であっただろう、と。だが、実際はそうはならなかった。再び長時間労働が復活し、一部の人は過労を強いられ、他方では失業者が大量に発生するという矛盾が起きた。なぜか。

「それは、勤労が義務であり、人というものは、自分で生産したものに比例して賃銀を貰うべきではなく、自分の勤勉によって具体化されるような徳性に比例して賃銀を貰うことになっているからだ。」(6)

ラッセルは「これこそ奴隷国家の道徳である」と痛罵する。「労働は美徳である」という旧来の倫理観が、労働時間の削減にとっての大きな足かせになっているのだ。

ラッセルは、そうした「労働倫理」を撤廃し、全ての人がより多くの余暇を享受すべきだと主張する。失業問題を解決し、自由時間を自己の幸福のために使えるようにするためには、一人当たりの労働時間を一日四時間に削減することが必要なのだ。

ラッセルにとっても、労働時間削減のための重要なファクターとなるのは機械化であった。その実、当エッセイは次のような文章で締めくくられている。

「近代の生産方式は、私たちに万端にわたって、安楽安全である可能性を与えた。だのにわざわざ私たちは、ある人々には過労を、他の人々には飢餓を与える道をとっている。これまで、私たちは機械が出来ない前と同じように、根かぎり働いて来ている。この点で私たちは今まで愚かであったが、永久にずっと愚かである道理はない。」(7)

このあたりの理路は、前述したラファルグのそれに近いことがわかるだろう。

(4) バートランド・ラッセル『怠惰への讃歌』柿村峻・堀秀彦訳、平凡社ライブラリー、二〇〇九、一三頁。

(5) 同右、一六頁。

(6) 同右、一八頁。

(7) 同右、三二頁。

二〇三〇年には一日三時間労働?

二〇世紀を代表する経済学者の一人、ジョン・メイナード・ケインズは、ラッセルが「怠惰への讃歌」を執筆したのとほぼ同時期、すなわち一九三〇年に「孫たちの経済的可能性」と名付けられた文章を発表している。

この文章の中でケインズは、技術革新と資本の蓄積のペースがこれまで通り進めば、先進国の生活水準は一〇〇年後(つまり二〇三〇年頃)には、執筆時点である現在(つまり一九三〇年)の四倍から八倍まで上昇しているだろうと予言している。その頃には、一日三時間労働や週一五時間労働が当たり前になっており、「経済問題」は終焉する。代わりに、人類は余った自由時間、つまり余暇をいかに使いこなすか、という全く新しい問題に直面するだろう、とも。

「こうして人類は創造されて以来初めて、真にして永続的な問題――差し迫った経済的不安から解放された自由をいかに用いるか、科学と複利成長がもたらした余暇をどう活用して、賢く、快く、そして善く生きるか――に直面することになるだろう。」(8)

しかし、今となっては明らかなように、私たちは未だに週四〇時間働いており、ケインズの予言した週一五時間労働には程遠い。

ただし、主要先進国における労働生産性は一九三〇年代から約四倍、一人当たり実質GDPはアメリカでは約六倍、戦後キャッチアップを経験した日本に至っては約八倍にまで上昇しており、この点においてケインズの予言は大筋で的中している。しかし、絶対的貧困の減少と引き換えに、相対的格差や資産集中はむしろ拡大しており、「経済問題終焉」とは到底言い難い。むろん、週一五時間労働が実現する見通しも(今のところ)ない。

なぜ世界はケインズの予言した通りにならなかったのか。上昇した生産性を土台に、仕事を分有し自由時間を拡大することも可能であったはずだ。しかし、そうはならなかった。技術的に不可能だったからではない。(ピーター・フレイズも指摘するように)それは二〇世紀における政治的選択と社会的闘争の帰結に他ならないのである。

(8) John Maynard Keynes,Economic Possibilities for our Grandchildren (1930) http://www.econ.yale.edu/smith/econ116a/keynes1.pdf

労働時間削減は制度的=政治的問題

ラッセルとケインズの文章が書かれた時期は、一九二九年を起点とする経済恐慌の真っ只中だった。その意味で、同時代的危機を背景とした彼らの文章はとてもアクチュアルなものであった。

もっとも、二人とも労働時間の削減という論点を扱っているものの、そのトーンは思いのほか異なる。ケインズが大恐慌下の経済的悲観論を牽制するかのように、長期的ヴィジョンに立った上で労働から自由になった未来像を提示しているのに対し、ラッセルはその未来像を今この瞬間に制度化せよと迫っているように読める。労働時間の削減は技術的・経済的な問題であると同時に、いやそれ以上に「制度的=政治的」な問題であり、そのための実践(たとえば支配階級の道徳の転覆)を即時に開始しなければならない、という点をラッセルは強調する。そしてケインズはこの点を見落としていた。

左派加速主義も二〇〇八年のリーマンショックを端緒とする金融恐慌という同時代的危機に対する応答として生まれた。その意味で、一九二九年の経済恐慌を背景に生まれた二つの文章とパラレルな関係にあるといえる。左派加速主義もまた、「労働時間の削減」を最重要事項として扱っているのは偶然ではない。

従属的な労働を「拒否」する

だが、ここで直ちに左派加速主義に話を移す前に、ある意味ではその前哨戦とも言えるアウトノミア運動についても軽く触れておこう。

イタリアにおける「アウトノミア(Autonomia)」運動とは、主に一九七〇年代に興隆したイタリア新左翼の一潮流で、労働者や学生を中心とした自主管理や直接行動を重視する運動を指す。

アウトノミア運動の起点となったのは、一九六〇年代から展開されていた「オペライスモ(Operaismo、労働者主義)」と呼ばれる理論・運動である。これは再解釈されたマルクス主義をベースに、「資本主義を変革する主体は既成の前衛党(イタリア共産党)や労組ではなく労働者階級そのもの」であるという確信を元に自治(Autonomia)を重んじる潮流である。

アウトノミア運動の政治的/思想的実践として真っ先に挙げられるべきは「労働の拒否」である。たとえば、当時のアウトノミア運動を回顧する書物『ノー・フューチャー――イタリア・アウトノミア運動史』の中で、著者のフランコ・ベラルディ(ビフォ)は次のように記す。

「「労働の拒否」とは、病気になったふりをして健康保険の恩恵を受けようとする労働者たち、そして少しだけ、またはいい加減に働こうとする労働者たち、とくには若い労働者たちにみられた傾向のことである。[中略]実際、これらのスローガン、これらの不真面目さが意味するのは、労働倫理の終焉、それと相関する工場労働の社会的必要性の終焉だったのだ。当時は、コミュニケーション技術によって、漸進的に工場労働が代用されるようになっていった毎日だった。また、若者たちの文化のなかへ、労働の拒否が広がりをみせていた毎日でもあった。」(9)

前述したように、既成の労組路線は賃上げ要求や労働条件の改善を主な争点としていた。それに対して、若い労働者たちは賃労働という制度そのものへの異議申し立てを行った。それが「労働の拒否」である。生活のために労働力を売らねばならないという賃労働における従属的な仕組みそれ自体に対する拒絶。単に賃金や労働条件の改善を超えた、労働そのものを拒否する運動、それこそがアウトノミア運動における「労働の拒否」に他ならなかった。

そして、ここにおいても鍵を握るのは機械化、すなわちオートメーション技術である。ビフォの記述は次のように続く。

「つまり、伝統的な労働運動の土台にあった労働倫理が崩壊しはじめていたのだ。最初は、自由・余暇・文化を欲する若い労働者の意識の中で崩れはじめ、次に、生産システムにもたらされたテクノロジーの力そのものの中で崩壊しはじめた。オートメイション技術の導入による必要労働時間の減退と労働の拒否の過程は、同一の地点へと収斂するのである。」(10)

ここには、のちの左派加速主義へと至る萌芽がすでに含まれている。

だが、結局アウトノミア運動は長続きしなかった。すなわち、新たに生まれ出てきたネオリベラリズムという名の資本主義の反動と労働者への復讐が運動を押し潰した。アウトノミア運動は、労働者の抵抗を生産過程の自己組織化へと転化することに成功しなかったのである。「実際のところ、前者の運動[アウトノミア運動:引用者註]は、もっと成熟しなければならなかったのだろうし、生産とコミュニケーションの諸々の構造を強化しなければならなかったのだろう。集団的知性の自己組織化をもっと広範囲にわたる過程へと変形しなければならなかったのだろう」(11) 。

「自己組織化」もアウトノミアにおける重要な概念だが、紙幅の関係上ここでは措く。だが、アウトノミア運動が提起した「労働の拒否」は現代の左派加速主義にも受け継がれている。

実際、アウトノミア運動における理論的主導者の一人であったアントニオ・ネグリは、ニック・スルネックによる「加速派政治宣言」に対する応答文として書かれた”Some Reflections on the #Accelerate Manifesto”という文章の中で、「労働の拒否」のスローガンを刷新するものとしての左派加速主義観を打ち出している。あらかじめ先取りして言えば、そのためのスプリングボードとなるのがユニバーサル・ベーシックインカムの制度化だ。

(9) フランコ・ベラルディ(ビフォ)『NO FUTURE ノー・フューチャー――イタリア・アウトノミア運動史』廣瀬純・北川眞也訳、洛北出版、二〇一〇、一六頁。

(10) 同右、一八頁。

(11) 同右、二九頁。

完全失業を志向する「労働廃絶論」

しかし、もはや紙幅は尽きた。左派加速主義についての詳細は次回に譲るとして、最後にアナキズムの文脈から「労働の拒否」を唱えたボブ・ブラック『労働廃絶論』に軽く触れて筆を措くことにする。

「誰一人として労働すべきではない」という挑発的なパッセージから始まる『労働廃絶論』の著者ボブ・ブラックは一九五一年にデトロイトに生まれたアナキストである。

一九八五年に発表された『労働廃絶論』はここまで紹介してきた「反−労働」の系譜から大きく逸脱している。というのも、マルクスからラファルグ、ラッセルにケインズ、そしてアウトノミア運動まで、彼らが主張してきたのは多かれ少なかれ「労働時間の削減」であった。しかし、ブラックの『労働廃絶論』はそうではない。彼は、文字通りの意味における「労働の廃絶」を主張するのである。人々は、たとえ一分間であったとしても労働するべきではない、と。完全雇用ではなく、完全失業をこそ志向するべきである、と。

ブラックに従えば、労働の最小定義は「強制された苦役、つまり義務的生産」である。これはマルクスにおける賃労働、すなわち「疎外された労働」に近いといえる。ブラックは「強制された苦役、つまり義務的生産」である労働に「遊び心」(ludic)を対置する。その際に彼にとってのロールモデルとなるのが、私たちの祖先である狩猟採集民の営みだ。彼らは、強制されない、自由で自発的な活動に取り組んでいたが、それは決して労働と呼ばれるようなものではなかったという。それはむしろ「遊び」と呼ばれるべきものであった。

ブラックの主張は、前回私たちが検討してきた、ルソー的な自然状態、言い換えれば未開社会へのロマン主義的な回帰を寿ぐ、「疎外の克服」幻想のスキームにぴったりと収まる。だが、そもそも資本主義に汚染されていない原始の領域(=外部)はもはやどこにも存在しないのであって、「疎外の克服」など不可能なのではないか、という問題提起から加速主義は出発したのであった。

この点において、私たちの議論とブラックの労働廃絶論は対立関係にあると言えるだろう。とはいえ、この書物には私たちの中に眠る「何か」を触発させる豊穣かつラディカルなアイデアが含まれていることも確かだ。

* * *

次回は左派加速主義、具体的にはニック・スルネックとアレックス・ウィリアムズによる二〇一五年の共著『Inventing the future : postcapitalism and a world without work』を概観したのち、その進展とも言える、「ゼノフェミニズム」(Xenofeminism)の共同提唱者としても知られるテクノフェミニズム研究者ヘレン・ヘスターとスルネックの共同プロジェクトであるフェミニスト・ポストワーク論を見ていく。そこにおいて、ここ数年における左派加速主義とテクノフェミニズムとの交差接続が、これまでとは異なるオルタナティヴな社会的諸関係や生産諸関係のヴィジョンを生み出していることを確認できるだろう。

