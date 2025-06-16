ÏÂ²Î»³¡¦¹áÀî¤Ê¤É¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡¡À¾¡ÁÅìÆüËÜ¤Ç30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤¬Â³½Ð¡¡À¾ÆüËÜ¤ÏµÞ¤ÊÍë±«¤Ë¤âÃí°Õ
¤¤ç¤¦¡Ê·î¡Ë¤âÀ¾¡ÁÅìÆüËÜ¤Ç30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¬»³¤ä¹â¾¾¡¢¾¾»³¤Ç¤Ï35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¼¾ÅÙ¤â¹â¤¤¤Î¤ÇÂÎ¤ËÇ®¤¬¤³¤â¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£°Õ¼±Åª¤Ë¿åÊ¬¤äµÙ·Æ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÏÂ²Î»³¸©¡¢¹áÀî¸©¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î±âÈþÃÏÊý¡¢²Æì¸©¤ÎÈ¬½Å»³ÃÏÊý¤Ë¤ÏÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æì°Ê³°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤È¤·½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£ÎÃ¤·¤¤´Ä¶¤Ç²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î½ë¤µ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¯Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÌÚÍË¤Ë¤«¤±¤Æ²Æ¤Î¹âµ¤°µ¤¬ÀªÎÏ¤ò¶¯¤á¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢Çß±«¤ÎÃæµÙ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¿¿²ÆÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤¢¤¹¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤äÂçºå¤Ç¤â35¡î°Ê¾å¡¢ÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤ÎÊý¤È¤âÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤
À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¡¢Íë±À¤¬È¯Ã£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µÞ¤Ê±«¤äÍë±«¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶å½£¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìÆüËÜ¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢½ê¡¹¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¸á¸å¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ç30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢À¹²¬¤â30¡îÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£³ÆÃÏ¤Ç¿¿²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ø¤·½ë¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤ç¤¦¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
»¥ËÚ:26¡î¡¡¡¡¶üÏ©:18¡î
ÀÄ¿¹:25¡î¡¡¡¡À¹²¬:30¡î
ÀçÂæ:26¡î¡¡¡¡¿·³ã:29¡î
Ä¹Ìî:31¡î¡¡¡¡¶âÂô:33¡î
Ì¾¸Å²°:33¡î¡¡Åìµþ:29¡î
Âçºå:33¡î¡¡¡¡²¬»³:35¡î
¹Åç:31¡î¡¡¡¡¾¾¹¾:31¡î
¹âÃÎ:32¡î¡¡¡¡Ê¡²¬:31¡î
¼¯»ùÅç:32¡î¡¡ÆáÇÆ:32¡î
¢£½µ´ÖÍ½Êó
¤¢¤¹¡Ê²Ð¡ËËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÄ«¤Þ¤Ç±«¤Î»Ä¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤Ï¤¢¤¹¡Ê²Ð¡Ë¡Á20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÀ²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âçºå¤Ï¤¢¤¹¡Ê²Ð¡ËºÇÄãµ¤²¹¤¬25¡îÍ½ÁÛ¤ÇÇ®ÂÓÌë¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿åÍËÆü¤ÈÌÚÍËÆü¤Ï´ØÅì¹Ã¿®¤ÎÆâÎ¦¤ÇÂÎ²¹ÊÂ¤ß¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£