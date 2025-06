オープニング

NHK大阪放送局が、コールサイン『JOBK』の放送開始100年を記念し、特別コンサート『BK100年音楽祭』を6月20日午後7時30分から放送する。大阪にゆかりの深い名曲の数々を、豪華アーティストの歌声とフルオーケストラの演奏で届ける。

NHK大阪放送局は、コールサイン『JOBK』の放送開始から今年で100年の節目を迎えた。視聴者の皆様への感謝を込めて、大阪放送局(BK)ゆかりの音楽を、大阪に集結した豪華アーティストによる歌と、フルオーケストラによる特別な演奏で届ける。“朝ドラ”関連の楽曲はもちろん、懐かしの名物番組のテーマソングなど、100年の歴史のなかで紡がれた音楽の中からえりすぐられた名曲の数々を披露する。<主な見どころ>■豪華アーティストによる“BK朝ドラ”名曲特集

これまで48作品にのぼる大阪放送局制作の連続テレビ小説、いわゆる“朝ドラ”の中で、特に人気の高い楽曲を特集する。「あさが来た」の主題歌「365日の紙飛行機」を、山本彩がフルコーラス歌唱。また、「ブギウギ」に出演し注目を浴びた俳優の吉柳咲良は、劇中で歌った「ラッパと娘」、さらには「ヘイヘイブギー」のメドレーを披露する。そして「マッサン」からは、中島みゆきが書き下ろした主題歌「麦の唄」をミュージカル界の大スター・石丸幹二と真彩希帆の黄金デュエットで届けるほか、さらに五木ひろし、田村芽実、MITCHら豪華アーティストが、朝ドラを彩った音楽を熱唱する。■「カムカムエヴリバディのテーマ」金子隆博がサックス演奏

2021年度後期に放送された、「カムカムエヴリバディ」で、劇中の音楽を手がけた作曲家/音楽プロデューサーの金子隆博氏が出演。かつてサックスプレイヤーとして活躍していた金子氏だが、42歳のとき職業性ジストニアを発症して以来、サックスから離れていた。しかし近年症状の緩和が見られたことにより、このたび番組からの出演オファーを快諾。自身が作曲した「カムカムエヴリバディのテーマ」をサックスで披露する。テレビカメラの前でサックスを演奏するのは約20年ぶりという金子氏の、万感の思いがこもった特別なステージ。■話題のインストゥルメンタルバンドjizueがテレビ初パフォーマンス

京都を拠点に、数々の話題のドラマやアニメ作品のサウンドトラックを手がけ、今最も注目を集めるインストゥルメンタルバンド・jizue(ジズー)。今回テレビ初パフォーマンスにして、しかもフルオーケストラとのコラボレーションというスペシャルな演奏を披露する。楽曲は、今年3月度の月間ギャラクシー賞に輝いた大阪放送局制作の夜ドラ「バニラな毎日」のメインテーマと、さらに昨年秋にドラマ10で放送され人気を集めた「宙わたる教室」のメインテーマの2曲。■元NHKアナ・松平定知さん 「その時歴史が動いた」エンディングテーマを語る

2000年から9年間にわたって、大阪放送局で制作された歴史番組「その時歴史が動いた」。その名物司会として親しまれた元NHKアナウンサーの松平定知さん(80)が、プレゼンターとして特別出演する。作曲家・谷川賢作氏が手がけ、毎回感動を呼んだ壮大なエンディングテーマの魅力を、当時の思い出とともに熱く語り、フルオーケストラのゴージャスな演奏で届ける。■ゲスト・高石あかり感想メッセージ記念すべき場にお邪魔することができ、とてもうれしく思います。アーティストの方々の歌声とオーケストラの音楽を生で堪能できたぜいたくな時間でした。朝ドラの名曲も沢山聴くことができ、胸がいっぱいです!【放送予定】 『BK100年音楽祭』6月20日(金) 午後7時30分〜8時42分 (総合・関西地方)*NHKプラスで1週間見逃し配信あり【司会】 高瀬耕造アナウンサー【歌手】 石丸幹二 五木ひろし 金子隆博 吉柳咲良 jizue 田村芽実 真彩希帆 MITCH 山本彩(五十音順)【ゲスト】高石あかり (俳優/2025年後期連続テレビ小説「ばけばけ」ヒロイン 松野トキ役)松平定知 (元NHKアナウンサー)【指揮・音楽監督】 岩城直也■セットリスト【演奏】 NIPO×日本センチュリー交響楽団 武井努(Sax) 野口明生(イーリアンパイプス)【編曲】 井上一平 岩城直也 金子隆博 栗田信生 jizue 富貴晴美 藤野浩一 三宅一徳<曲目>バラエティー生活笑百科のテーマ/ 全員365日の紙飛行機/ 山本彩カーネーション/ 田村芽実ラッパと娘/ 吉柳咲良ヘイヘイブギー/ 吉柳咲良ふるさと/ 五木ひろしモン巴里/真彩希帆爆発だッ!タローマン〜storiaカムカムエヴリバディのテーマ/ Sax 金子隆博On The Sunny Side Of The Street/ MITCHバニラな毎日/ jizue宙わたる教室 メインテーマ/ jizue広い河の岸辺 〜The Water Is Wide〜/ 真彩希帆・石丸幹二麦の唄/ 真彩希帆・石丸幹二その時歴史が動いた エンディングテーマ