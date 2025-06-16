¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤È¥¸¥¸¡¦¥Ï¥Ç¥£¥Ã¥É¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¡õÎø¿Í¥¤¥Í¥¹¤È¥À¥Ö¥ë¥Ç¡¼¥È
Ç®°¦¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Çº£ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡õ¥¸¥¸¡¦¥Ï¥Ç¥£¥Ã¥É¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¡õ¥¤¥Í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥é¥â¥ó¡£¤½¤Î¥Û¥Ã¥È¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¥À¥Ö¥ë¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»¨»ï¡Ø¥Ô¡¼¥×¥ë¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ÃÏ»þ´Ö6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤È¥¸¥¸¤Ï¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÎÀ±¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¿Íµ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥³¡¼¥È¡¦¥³¥ê¥¢¥ó¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹¤Ë½ÐË×¡£¥Ö¥é¥Ã¥É¤È¥¤¥Í¥¹¤È°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£4¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤ò¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥Á¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥¸¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤âT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤È¤¤¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥Ã¥É¤Ï¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¥Ç¥Ë¥à¤Ë¥É¥ì¥¹¥·¥å¡¼¥º¡¢¥¤¥Í¥¹¤Ï¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼Â¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥É¤È¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÂç¿ÆÍ§¡£2020Ç¯¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ü¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¥¬¥é¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤«¤éÃ¦¤¹¤ë¤Î¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤ÏËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤¿Í¤À¡£Èà¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»ä¤Ï¶Ø¼ò¤Ç¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì°ÊÍè¡¢ËèÆü¤¬¤è¤ê¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£
Àè·î¡¢¥¸¥¸¤Ï30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤È¤Î¥¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡¢´Ø·¸¤ò¸ø¤Ë¤·¤¿¡£Èà½÷¤Îº¸¼êÌô»Ø¤Ë»ØÎØ¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éº§ÌóÊóÆ»¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¤È¥¤¥Í¥¹¤â½çÄ´¤Ë°¦¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢Â³Êó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£