¡Ú¿åÂô¡¦ÁáÃÓÊö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Û¥¨¥¤¥·¥ó¥È¥ë¥Ú¡¼¥É¤¬Å¾Æþ½éÀï¤Ç½Å¾ÞÀ©ÇÆ
¡¡6·î15Æü¡¢¿åÂô¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿11R¡¦ÁáÃÓÊö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡ÊM2¡¦3ºÐ¾å¡¦¥À850m¡Ë¤Ï¡¢»³ËÜÁïµªµ³¾è¤Î7ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¨¥¤¥·¥ó¥È¥ë¥Ú¡¼¥É¡Ê²´4¡¦´ä¼ê¡¦ÈÄ³ÀµÈÂ§¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1.1/4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥í¡¼¥É¥ª¥Ö¥¶¥Á¥§¥³¡Ê²´7¡¦´ä¼ê¡¦Ý¯ÅÄ¹¯Æó¡Ë¡¢3Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥é¥¹¥È¥Ð¥ê¥ª¥ó¡Ê²´7¡¦´ä¼ê¡¦ÌÚÂ¼¶Ç¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï0:50.2¡ÊÎÉ¡Ë¡£
1Ãå¡¡¥¨¥¤¥·¥ó¥È¥ë¥Ú¡¼¥É
»³ËÜÁïµªµ³¼ê
¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å¾Æþ½éÀï¤Ê¤Î¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤é¤±¡£¤¿¤Àµ¤ÀÅª¤ËÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÏÈ½ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£3¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÆ¨¤²¤¿¥é¥¹¥È¥Ð¥ê¥ª¥ó¤è¤ê¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬¼ê±þ¤¨¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¥ê¥º¥à¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤ÀÅª¤ËÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð1200m¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã»´üµ³¾è¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤é¾¡¤ÁÉé¤±¤Ç¤¤ëÇÏ¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Å¾Þ¤Þ¤Ç¾¡¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¿åÂô¡¦ÅìËÌÍ¥½Ù¡Û¥ê¥±¥¢¥«¥×¥Á¡¼¥Î¡¢7ÇÏ¿Èº¹°µ¾¡¡ªµÈ¸¶´²¿Í¡ß¿û¸¶·®¤Ç¥À¡¼¥Ó¡¼À©ÇÆÈÄ³À»Õ¡Ö¼¡Áö¤Ï´äÏÉ¾Þ¡×
ÈÄ³ÀµÈÂ§Ä´¶µ»Õ
¡ÖÉ±Ï©¤Ç800£í¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤éÅ¬À¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¤ÀÅª¤Ë»æ°ì½Å¡£±àÅÄ»þÂå¤Ï¼«Ê¬¤Î¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¥â¥í¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ß¤¿¤¤¤ÊÙæ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£Ç½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡Áö¤Ï´äÏÉ¾Þ¤Ø¸þ¤«¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¨¥¤¥·¥ó¥È¥ë¥Ú¡¼¥É¡¡18Àï6¾¡
¡Ê²´4¡¦´ä¼ê¡¦ÈÄ³ÀµÈÂ§¡Ë
Éã¡§¥¨¥¤¥·¥ó¥Ò¥«¥ê
Êì¡§¥¨¥¤¥·¥ó¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼
ÊìÉã¡§¥¥ó¥·¥ã¥µ¥Î¥¥»¥
ÇÏ¼ç¡§Ê¿°æ¹îÉ§
À¸»º¼Ô¡§±É¿ÊËÒ¾ì
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥¨¥¤¥·¥ó¥È¥ë¥Ú¡¼¥É
2Ãå¡¡¥í¡¼¥É¥ª¥Ö¥¶¥Á¥§¥³
3Ãå¡¡¥é¥¹¥È¥Ð¥ê¥ª¥ó
4Ãå¡¡¥°¥é¥·¥¢¥¹
4Ãå¡¡¥ì¥Ç¥£¥Ö¥é¥¦¥ó
6Ãå¡¡¥ê¥å¥¦¥Î¥á¥Ç¥£¥Ê
7Ãå¡¡¥«¥ê¥å¥¦
8Ãå¡¡¥¹¥¿¡¼¥·¥å¡¼¥¿¡¼
9Ãå¡¡¥°¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó
10Ãå¡¡¥µ¥¤¥¿¥Ö¥é¥¦¥ó