¡ÚÊõÄÍµÇ°¡Û¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡ßÀÐ¶¶»Õ¡È±ï¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤À±É´§¡É¡¡³«¶È£±£³Ç¯ÌÜ¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖÎÞ½Ð¤¿¡×
¡¡¡ÖÊõÄÍµÇ°¡¦£Ç£±¡×¡Ê£±£µÆü¡¢ºå¿À¡Ë
¡¡½Õ£Ç£±¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¥É¥ê¡¼¥à¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£·ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡£ÉðË¤òÇØ¤Ë´°Á´¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤È¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤ÎÆ¨Áö·à¤Ç£Ç£±½éÀ©ÇÆ¡££±£³¡¢£±£´Ç¯¤ËÏ¢ÇÆ¤·¤¿Éã¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¤Ø¡¢Æ±¥ì¡¼¥¹»Ë¾å£´ÁÈÌÜ¤Î¡È¿Æ»ÒÀ©ÇÆ¡É¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤Ã¤¿¡££³ÇÏ¿Èº¹¤Î£²Ãå¤Ï¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼£±°Ì¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é¡££³Ãå¤Ë¤Ï£±£°ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÉúÊ¼¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¤¬¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡³«¶È¤«¤é£±£³Ç¯¡££Ç£±½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÐ¶¶»Õ¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µ³¼ê¤Î»þ¤â£Ç£±¤ò¾¡¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ä´¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡£µ³¼ê¤Î»þ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤Éº£²ó¤ÏÎÞ¤¬½Ð¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡Ç½ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤Æü¡¹¡£¡Ö¤³¤ÎÇÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ÕÀè¤Ï»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇÏ¶ñ¤ò¹©É×¤·¤¿¤ê¡¢³¤³°±óÀ¬¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡Ö£³ºÐ»þ¤è¤ê¤âÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡£¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏË·¯¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ç¥Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÏ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥´¡¼¥ë¤·¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤ÆÎÏ¤¬È´¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡µ³¼ê»þÂå¤Ë¤Ï¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥µ¥à¥½¥ó¤Ç¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©ÇÆ¡£¡È¥á¥¤¥·¥ç¥¦¡É¤ÎÇÏ¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤Î¤âÆÃÊÌ¤À¡£¡Öµ³¼ê»þÂå¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾¾ËÜ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡££Ç£±ÇÏ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë½©¡£¡Ö³¤³°¤Î»þ¤è¤ê¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤á¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼¡¤ÎÂçÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£