¡ÖÀÞ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥È¤ÏÉ¬¤º»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¤¡×¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ïµ»½Ñ¤òÇã¤¤¤ËÍè¤ë¡Ú¥°¥é¥Ö¤Î¿ÀÍÍ¡ÁÅò¤â¤ß·¿ÉÕ¤±È¾À¤µª ¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼µ×ÊÝÅÄ±¿Æ°¶ñÅ¹¡¦¹¾Æ¬½ÅÍø¡ã20¡ä¡Û
¡¡¢¡À¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä2015Ç¯12·î22Æü(·É¾ÎÎ¬¡¢¸ª½ñ¤Ê¤É¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î)
¡¡¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¼Ò°÷¤Îµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡15Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÊ¡²¬¸©¤Î²Æ¤Î¹â¹»ÌîµåÍ½Áª¤Ç¤Î¤³¤È¡£ÌÚÂ¼ÏÂ¹§¤ÏÆ±Î½¤Î¸¢Æ£ÍµÆÁ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êì¹»¡¦ÅìÊ¡²¬¹â¤Î»î¹ç¤Î±þ±ç¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥²¡¼¥àÁ°¤Ë¡ÖÌîµåÉôÄ¹¤È¸åÇÚ¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¤ª¤Þ¤¨¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¾¡×¤È¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤ë¡£²ñ¤Ã¤Æ¡¢²¿»ö¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥°¥é¥Ö¤Î¤Ò¤â¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¤ÏÈ©¿ÈÎ¥¤µ¤º½¤Íý¤Î¼·¤ÄÆ»¶ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¸Â¤Ã¤ÆËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¸åÇÚ¤¬¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²¿¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¡×¡£¸¢Æ£¤È2¿Í¤ÇÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤¿ÍÈ¤²¶ç¡¢ºÇÅ¬¤ÊÌÚ¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ë¤«µÞ¾ì¤ò¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤ÏÆþ¼Ò20Ç¯ÌÜ¤Î40ºÐ¡£¤¤Á¤ç¤¦¤á¤ó¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢Ãç´Ö¤«¤é¤Ï¡Ö»Å»ö¤¬ÃúÇ«¤Ç¡¢½¤Íý¤Ê¤É¤â°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤¡×¤È°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÈà¤Ï½¤ÍýÆ»¶ñ¤ÎºîÀ½¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÎÅ¹Æâ¤Ë¤¢¤ëÆ»¶ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¼êºî¤ê¤À¤¬¡¢¹¾Æ¬¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥°¥é¥Ö¤Î¤Ò¤âÄÌ¤·¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÀè¤ÎÉôÊ¬¤Ë·ê¤ò³«¤±¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£ÀèÃ¼¤¬¡ÖV¡×¤Î»ú¤ÎÂç¤¤ÊÁðÈ´¤¤â¥°¥é¥Öºî¤ê¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡£¥Ð¥Ã¥È¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤â²¿¼ïÎà¤«¤ÎÂç»ö¤ÊÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀÞ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥È¤ÏÉ¬¤º»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¤¡×¤È¹¾Æ¬¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹Ã´Åö¤Î¸¢Æ£¤Ë¸ý»À¤Ã¤Ñ¤¯¸À¤¦¡£»î¹ç¤ÇÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥È¤òºÆÀ¸ÍøÍÑ¤¹¤ë¤ï¤±¤À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÍÑ¶ñ¤òÁÆËö¤Ë¤·¤Ê¤¤¹¾Æ¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥È¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥°¥é¥Ö¤ÎÇË¤ì¤òÄ¾¤¹ºÝ¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¹¾Æ¬¤«¤é¤³¤¦»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¹©¾ì¤Ë½Ð¤»¤Ð¡¢¤¹¤°½¤Á¶¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤ÀË¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡£¹©¾ì¤Î¿Í¤Ï¥°¥é¥Ö¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½¤Íý¤ò¤¹¤ëÁ°¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÅÏ¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤¬¥Ý¥Ä¥ê¤È¤³¤Ü¤¹¡£¡Ö»ÙÅ¹Ä¹¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Ê¡²¬»ÙÅ¹¤Î4¿Í¤Î½¾¶È°÷¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò²¿ÅÙ¤âÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¢Æ£¤Ï¼¡¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼ª¤Î±ü¤Ë»Ä¤ë¡£¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Î¥°¥é¥Ö¤òÇã¤¤¤ËÍè¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Îµ»½Ñ¤òÇã¤¤¤ËÍè¤ë¤ó¤À¡×¡£¹¾Æ¬¤Ï¿¦¿Í¤È¤·¤Æ60Ç¯°Ê¾å¤â¤³¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤ÇÍè¤¿¡£±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ç¤Ï¥¹¥Ã¤È¸ý¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¢¤ë¡£(¿¹ËÜÇî¼ù)