¡Ú»ùÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥·¥â¥Ç¥ó¥«¥Ã¥×¡Û¹â²¬ÎµÌé¤¬£¶¹æÄú¤Þ¤¯¤êº¹¤·£±Ãå¡¡£³Ï¢Ã±£³Ëü±ßÄ¶¤ÎËü½®¤Ë¹×¸¥
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ùÅç¤Î£Ç·¡ÖÂè£²£´²ó¥·¥â¥Ç¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£±£µÆü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¹â²¬ÎµÌé¡Ê£³£²¡á»³¸ý¡Ë¤Ï£±£Ò¤Ë£¶¹æÄú¤Ç½ÐÁö¡££¶¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£¸¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ£±£Í¤Þ¤¯¤êº¹¤¹¤È¡¢¸åÂ³Äú¤òÆÍ¤Êü¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ£±Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¡££³Ï¢Ã±£³Ëü£²£¶£¹£°±ß¤Î¹âÇÛÅö¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾£±£±£Ò¤Ï£²¥³¡¼¥¹¤«¤é£´Ãå¡£¡Ö¸åÈ¾¤Ï¥Ú¥é¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼ºÇÔ¡£¥¿¡¼¥ó¤Î½Ð¸ý¤È¤«¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢½Å¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥Ú¥é¤òÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÇÔ°ø¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¡¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ£³ÆüÌÜ¤ËÎ×¤à¡£
¡¡£²£°£²£µÇ¯¸å´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤Ï£·´ü¤Ö¤ê¤Ë£´ÅÀÂæ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢£µ·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿µéÊÌ¿³ºº´ü´Ö¤Î£²£°£²£¶Ç¯Á°´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤Ï£¶¡¦£´£µ¡Ê£±£µÆü¸½ºß¡Ë¤È¡¢³ê¤ê½Ð¤·¤Ï²÷Ä´¤À¡£¡Ö¤¤¤¤¥Ú¡¼¥¹¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£´ü¤Ï£ÁµéÉüµ¢¤Ø¸þ¤±¤Æ´¬¤ÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ïº£Àá¤·¤Ã¤«¤ê¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº£Àá¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÍ½ÁªÆÍÇË¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤òÃí¤°¡£