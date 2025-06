【週刊ヤングマガジン 2025年29号】 6月16日 発売 価格:510円

本日6月16日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年29号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。

表紙・巻頭では、宮古島で撮影された榎原依那さんのグラビアが掲載されている。

巻中グラビアを飾るのは、夏芽すずさんと池田レイラさん。そして巻末グラビアには尾崎明日香さんが登場している。

なお同日のヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす!」では、各グラビアのアザーカットが公開されている。

【榎原依那さん】【夏芽すずさん、池田レイラさん】【尾崎明日香さん】

