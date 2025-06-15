ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¡Å¾Çä¥ä¡¼¤«¤é¤ÎSwitch 2¹ØÆþµ¿ÏÇ¤«¤±¤é¤ìÆ°ÍÉ¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Û¤Ü²¶¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡×¤ÎÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬£±£µÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡ÖÀîÅçÌÀ¤Î¤Í¤´¤È¡×¤Ë½Ð±é¡£²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¡Ö£Î£é£î£ô£å£î£ä£ï¡¡£Ó£÷£é£ô£ã£è¡¡£²¡×¤òÅ¾Çä¥ä¡¼¤«¤éÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦àµ¿ÏÇá¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£Ó£÷£é£ô£ã£è¡¡£²¤ÎÃêÁª¤Ë£³ÅÙ³°¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎóÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤¬¡Ö¡Ø£Ó£÷£é£ô£ã£è¡¡£²¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¡¢Åö¤¿¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤ÆÌîÅÄ¤µ¤ó¤¬Âç¤¤¤À¼¤Ç¸À¤¦¤Î¤è¡×¤È¥Ü¥ä¤¯¤È¡¢ÁêÊý¤ÎÂ¼¾å¤¬¡ÖÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£Å¾Çä¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£Å¾Çä¥ä¡¼¤«¤éÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È¹ð¤²¸ý¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÌîÅÄ¤Ï¡ÖÅ¾Çä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²¶¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¤Û¤Ü²¶¤Ç¤¹¡£¤Û¤Ü²¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Ë¡£
¡¡ÀîÅç¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¡Ö°ì±þ¸ø¼°¤Î¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¤µ¤ó¤ËÍ½ÌóÃêÁª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¡£¤É¤Î¥ë¡¼¥È¤Ç¡©¡×¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢²¶¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Û¤Ü²¶¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤À¤«¤é¡£¤Û¤Ü²¶¤¬Åö¤Æ¤Æ¡£Àµµ¬¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¡£ËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤ÃÍÃÊ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¤é²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡¢Àµµ¬¥ë¡¼¥È¤Ç¤¹¡×¤È°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ýÁö¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀîÅç¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÊý¤Ï¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡©¡×¤È³Ë¿´¤òÆÍ¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÌîÅÄ¤Ï¡Ö¸µ¡¹¡¢¶½Ì£¤Ê¤¤Êý¡¹¤Ë¡Ø±þÊç¤·¤È¤¤¤Æ¡£Åö¤¿¤Ã¤¿¤éÇã¤¦¤«¤é¡Ù¤È¡£¸ý¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤ÇÅö¤¿¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤«¤éÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÍ¤Ï»à¤ó¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£¥²¡¼¥à¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤½¤ì¤Û¤ÉÍß¤·¤¯¡Ä¡×¤È¼áÌÀ¡£
¡¡ÀîÅç¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÍß¤·¤¤¤è¡ª¡×¤È¹³µÄ¤¹¤ë¤È¡Ö²¶¤Ï»Ò¶¡¤¬¡ØÀäÂÐÅö¤Æ¤Æ¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ£³²ó¼Õ¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤è¡×¤ÈÁ¢Ë¾¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£