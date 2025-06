18時30分ジャスト、SEとしてSPACE COMBINEの「marchig mint flavors」が響いた瞬間、大歓声とハンドクラップとメタルポーズで大騒ぎを始める腹ペコ(ファンの呼称)たち。ナヲ(ドラムと女声と姉)もステージに出て早々、メタルポーズを決めて笑顔を振りまく。しかし本当の大騒ぎはここからだ。 ◆ライブ写真 ドカーンと一発、バンドサウンドが轟く中、ダイスケはん(キャーキャーうるさい方)は宣戦布告するように叫んだ。「サタニックに集いし者たちよ、オマエたちの声でモッシュを起こしてみろ!」 天変地異に勝る事態でも起こす気なのか。すると、まず歌い始めたのはマキシマムザ亮君(歌と6弦と弟)。それに合わせるように腹ペコたちも声を出し始めた。 圧巻とも呼べる一体感をみんなで生みながら始まったのは「鬱くしき OP〜月の爆撃機〜/鬱くしき人々のうた」だ。バンドサウンドに負けじと腹ペコは声を張り上げ、その声がどでかい大合唱となって会場に渦巻く。その渦の中心核にいるのはマキシマム ザ ホルモンだ。 真っ赤に点滅する照明がバンドと腹ペコたちを浮かび上がらせ、世にも奇妙でえげつないサタニックな世界が生まれていった。 さらに続く「恋のメガラバ」では、陽気なセクションでモンキーダンスし、ラウドに展開すれば全員で頭を振り乱す。それでも挑発するように鼻クソをほじって中指も立てながら歌うのはマキシマムザ亮君だ。 対して上ちゃん(4弦と歌とDANGER×FUTOSHI)は投げキッスするわ、ナヲは叩きながら美魔女のほほ笑み。4人それぞれの仕草に、思いっきり楽しみながらもドギマギしっぱなしの腹ペコたちだ。 「<SATANIC CARNIVAL>へようこそ! “ようこそ”と言ってるけど、もうすぐ終わっちゃうからね。何回も出させていただいておりますけど、来るたびに、楽屋のところに“ならず者”が多いんだ。怖くて、私はずっと廊下の隅を見ています。初めて出るヤバTとかキュウソあたり、一回もケータリングで会ってません。多分、楽屋に引きこもってるんでしょう。私も同じ気持ちです」 か弱い乙女のような口調でしゃべり始めたのはナヲだった。乙女はさらにこう続けた。 「ただ、ならず者たちがここに上がると、クソ、カッコ良くて。マジでロックヒーローで! やだー、憧れ〜! 憧れちゃう〜、みたいなね」 乙女だったはずが、最後はIKKOポーズと声色でぶちかます。ついでにダイスケはんは、『買取大吉』のCMでのIKKOの真似を挟み込む。 「うちらはすみっコぐらしでやらせてもらってますけど、ここに立ったら、隅っこ見てるわけにいかないんで。ここにもいるでしょ、隅っこばっかり見てるすみっコぐらしが。立場は一緒。サタニック、すみっコぐらしで思いっきり楽しもうか!」 ナヲの呼びかけに大歓声で応え、さらに合言葉“三度の飯より飯が好き!”で強く固くひとつに結びつくメンバーと腹ペコ。そのまま曲へ突入し、全身を激しくグルーブさせながら演奏を叩きつけるメンバー。熱い心意気が音になり、言葉になり、腹ペコの全身にビリビリ伝わっていくばかりだ。 そして次なるMCでは、ダイスケはんが最近ついてなかったという近況や事件簿を報告する。お腹がすいてデリバリーをオーダーしたところ、ようやく来た配達員から違うものを持ってきてしまったと告げられたという。その5分後、注文の品を持ってきたというので楽しみに食べようとしたら、出てきたのはお子様ランチ3個。カスタマーセンターに連絡したところ、食べていいということで食したものの、どこかに楽しみにしていたキッズが3人いたはずだ……と複雑な気持ちになったそうだ。配達員もカスタマーセンターもいい人だったが、腹の底から叫びたい言葉があったという。 「腹の底からうっぷん溜まってるヤツ。その全てを俺たちが吹き飛ばしてやる。俺たちと共に、この言葉を叫ぶんだ!」 その言葉とは、“バカ”。ダイスケはんの絶叫で「皆殺しのメロディ」に突入した。怒りを炸裂させるように、それぞれの音も言葉もハジけ飛んでゆく。メンバー4人の表情も怒りと憎悪をにじませるなど、詞と同化している。 腹ペコたちも叫びながら同化。さらに曲が続いていく中で、ダイスケはんの言葉に煽られて、どでかいサークルモッシュがフロアに生まれ、全てを飲み込むブラックホールのごとく高速でグルグルと回るという光景も。恋のおまじない“麺カタコッテリ”は当然のごとく喜びも炸裂。 ナヲとダイスケはんのMCでは笑いも起こったものの、それ以外は4人から常に激情と熱さが放たれ続け、ホルモンのサウンドは猛烈な刺激力を伴って腹ペコたちを襲い続けた。気持ちがブチ上がった腹ペコたちはクラウドサーフも繰り返しながら、共に大声で歌い叫び、快楽ホルモンを思いっきり分泌させ続ける。ホルモンと腹ペコたちによる狂騒曲がSATAN STAGEを激震させた。 取材・文◎長谷川幸信撮影◎浜野カズシ ■セットリスト 1. 鬱くしきOP〜月の爆撃機〜 / 鬱くしき人々のうた 2. 恋のメガラバ 3. 絶望ビリー 4. ルイジアナ・ボブ 5. 皆殺しのメロディ 6. アナル・ウイスキー・ポンセ 7. メス豚のケツにビンタ (キックも) 8. 恐喝〜kyokatsu〜 9. シミ ■<SATANIC CARNIVAL 2025>6月14日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-116月15日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11◯物販 […]

