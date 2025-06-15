¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤æ¤Ç¤À¤³¤Ë¡×à¥¬¥Á¿ì¤¤á¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡¢³Ê°Â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âµÓ¸÷¡Ö¤·¤Þ¤à¤é¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¥Û¥ó¥Þ¤Ë¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×
ÏÓ¤Þ¤ÇÀÖ¤¤à¥¬¥Á¿ì¤¤á¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î°¦¹ÃÀé¾ÐÈþ(33)=µÜºê¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¬¥Á¿ì¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤æ¤Ç¤À¤³¤Ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢´é¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¿¤Ó¤ëÏÓ¤âÀÖ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤·¤Þ¤à¤é¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ï1969±ß¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ï2420±ß¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¥Û¥ó¥Þ¤Ë¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤·¤Þ¤à¤é¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£