¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¶áÆ£·ò²ð¤¬º£µ¨£±¹æ¡¡Íø¤¤¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤é¤Î½õ¸À¡Ö´ÆÆÄ¤â·ë¹½¡¢¹ø¤Î¥±¥¬¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£±£µÆü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ë£´¡½£³¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£¡Ö£´ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬º£µ¨£¸£±ÂÇÀÊÌÜ¤ÇÂÔË¾¤ÎÂè£±¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£´²ó¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¡¢°ì»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÀÐÅÄÍµ¤ÎÄ¾µå¤ò¸«»ö¤ËÂª¤¨¤¿¡£ÂÇµå¤Ï±¦ÍãÀÊ¤Þ¤ÇÆÏ¤¯º£µ¨£±¹æ£²¥é¥ó¤Ë¡£¶áÆ£¤ÏÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤â´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°»þÅÀ¤Þ¤Ç£·£¹ÂÇÀÊ¤ÇÄ¹ÂÇ¤ÏÆóÎÝÂÇ£±ËÜ¤Î¤ß¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÇµå¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢£±£´Æü¤Ë¤Ï¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤éÂÇ·â¤Ë´Ø¤·¤Æ½é¤á¤Æ½õ¸À¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö´ÆÆÄ¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£´ÆÆÄ¤â·ë¹½¡¢¹ø¤Î¥±¥¬¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉéÃ´¤Î¤Ê¤¤ÂÇ¤ÁÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¶áÆ£¡Ë¡£
¡¡£¸²ó¤Ë¤ÏµÕÅ¾¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤ëÆóÎÝÂÇ¤âÊü¤Ã¤¿¡£¶áÆ£¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÂÇ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤Þ¤°¤ì¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡×¤ÈËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Öº£Æü¤Î´Ö¹ç¤¤¤äºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤¦¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£±£·Æü¤«¤é¤Ï£Ä£ÈÀ©¤Î¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥¿¡¼£¶Ï¢Àï¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤ë¡£¡Ö¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¡£¤¤¤¤½ç°Ì¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤òºÆ³«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ£³¤ÏÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£