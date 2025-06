備蓄米の放出でコメ価格は安定しそうですが、コカ・コーラが200円の大台にのるというニュースが入ってきました。コーラは2019年に27年ぶりの値上げをして以来、これまでの6年間で9回もの値上げが行われているそうです。このように食料品の値上げが続く今、手持ち資金を運用して少しでもお金を増やしていきたいと思っている方が多いのではないでしょうか。この記事では、少額運用にぴったりな「50万円を1年預けるのにおすすめな定期預金」をご紹介しています。ぜひ参考にしてください(金利は2025年6月9日時点)。

定期預金のメリット「ペイオフ」とは?

50万円を1年間預け入れるなら?おすすめの銀行9つ

お得なキャンペーンを探してみて!

定期預金は預金保険制度(ペイオフ)の対象となっているため、金融機関が破綻した場合でも、預金者1人当たり1000万円までの元本と破綻日までの利息が保護されています。また、いったん預けてしまえば管理に手間もかからず、国際情勢の変化にも左右されません。元本割れリスクのある投資商品と併用することで、投資リスクを抑える効果も期待できるでしょう。6月から夏のボーナスキャンペーンも始まりました。最新の金利情報をもとに、All Aboutマネー編集部が厳選した定期預金をご覧ください。金利の高いものから順に並んでいます。UI銀行・商品名:スーパー定期預金・金利:1.00%・預入期間:1年・預入金額:1円以上1000万円未満(1円単位)香川銀行 セルフうどん支店・商品名:超金利トッピング定期預金・金利:1.00%・預入期間:1年・預入金額:10万円以上100万円まで(1円単位)※1人100万円まで。E豕スター銀行・商品名:スターワン円定期預金プラス<インターネット限定>・金利:0.91%・預入期間:1年・預入金額:50万円以上(1円単位)※「夏のボーナスキャンペーン」が適用されたケース。キャンペーン対象期間は2025年6月1日〜6月30日。募集総額500億円に到達した時点で取扱終了。抽選で1000名に2000円分のQUOカードPayも当たる。※新規口座開設の場合はインターネット限定の優遇プランがあり、金利年1.11%となる。預入期間は1年で、預入金額50万円以上。※「店頭・テレホンバンクでのスターワン円定期預金プラス」および上記の新規口座開設優遇プランの場合は、「夏のボーナスキャンペーン」の対象外。ぅ愁法雫箙・商品名:円定期預金・金利:0.80%・預入期間:1年・預入金額:1000円以上(1円単位)※「円定期特別金利」が適用されたケース。新規預け入れと、期間中に満期を迎え自動継続となる円定期預金が対象。キャンペーン対象期間は2025年6月2日〜8月31日。ダ轍銀行 しずぎんインターネット支店・商品名:スーパー定期・金利:0.70%・預入期間:1年・預入金額:10万円以上(1円単位)※「ウルトラ金利定期預金」が適用されたケース。募集金額500億円に到達した時点で取扱終了。募集期間は2025年5月1日〜8月31日。すでにインターネット支店に預け入れている普通預金から定期預金へ預け替えた場合もキャンペーンの対象となるが、募集期間中に満期を迎える定期預金が自動継続した場合については対象外。※新規口座開設の場合は「ウェルカム定期預金」が利用でき、1年ものの金利が年0.80%となる。預入金額10万円以上3000万円以下。募集金額600億円に到達した時点で取扱終了(3カ月ごとに150億円を上限とする)。募集期間は2025年4月1日〜2026年3月31日。Δ△ぞら銀行・商品名:円定期預金 BANK The 定期【BANK口座限定】・金利:0.65%・預入期間:1年・預入金額:50万円以上(1円単位)※新規口座開設の場合は「BANK The Giftスペシャル定期」が利用でき、1年ものの金利が年1.25%となる。2025年4月25日〜8月15日までに口座開設が条件。預入額は50万円以上1円単位で、1人1000万円まで。募集総額500億円に到達した時点で取扱終了。SBI新生銀行・商品名:パワーダイレクト円定期預金30<インターネット限定>・金利:0.60%・預入期間:1年・預入金額:30万円以上(1円単位)┳敕袈箙・商品名:定期預金・金利:0.60%・預入期間:1年・預入金額:1000円以上(1円単位)※「夏のボーナスキャンペーン」が適用されたケース。キャンペーン対象期間は2025年5月30日〜7月31日。期間中の預け入れ分に対して特別金利が適用される。定期預金積立購入または「元利自動継続」「元金自動継続」による預け入れも対象。SBJ銀行・商品名:100万円上限定期預金<ミリオくん>・金利:0.60%・預入期間:1年・預入金額:1円以上100万円以下(1円単位)※1人1口座。※「2025年初夏円定期預金優遇キャンペーン」も実施中。スーパー定期預金18カ月ものが、年1.18%になる。預入額は1円以上1000万円未満。対象期間は2025年5月8日〜7月31日。今回は、新規口座開設キャンペーンや夏のボーナスキャンペーンを含めた定期預金の金利をご紹介しました。銀行によっては、給与の振込先や退職金の預入先にしたり、住宅ローンの借入先にしたりすることで、高金利になるキャンペーンを打ち出しているところもあります。事前に金融機関の公式Webサイトなどで確認し、ご自身にとって有利になるキャンペーンを利用するようにしましょう。(文:All About 編集部)