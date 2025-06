「ついにサタニックのこっち(EVIL STAGE)のトリまで来たぞ!」──清水英介(Vo, G) ラッパーのJUBEEと組んだユニットAFJBとしても含め、<SATANIC CARNIVAL>4度目の出演でEVIL STAGE 2日目のトリを任されたのは、奈良県出身の3人組ロックバンドAge Factoryだ。近年、メロディック界隈およびラウドロック界隈のバンドとも絡みながらライブハウス・シーンでめきめきと頭角を現してきたことを考えれば、今回の抜擢も大いに頷ける。 ◆ライブ写真 清水がシャウトするロックナンバー「GOLD」からライブになだれ込んだ彼らは新旧の代表曲と言える全11曲を披露。オルタナティブな感性を持ちながら、その一言に収まりきらないユニークなサウンドを見せつけていく。増子央人(Dr, Cho)が連打する2ビートとヒップホップ的なビートを巧みに使い分ける轟音のロックナンバー「Shadow」、ボーカルにオートチューンを掛けながらダンサブルなオルタナロックとハードコア的なシャウトを組み合わせた「Party night in summer dream」、キックの4つ打ちと歌のリフレインがヒプノティックな効果を生む「Blood in blue」。3曲紹介しただけでもAge Factoryの楽曲がいかにユニークかがわかっていただけるだろう。 それと同時に思わず拳を握りしめたくなるようなエモさやダイブ必至の速いビートも彼らは手札として持っているのである。それともうひとつ、西口直人(Ba, Cho)が加えるアトモスフェリックなコーラスも大きな聴きどころ。 EVIL STAGEは大盛況だ。終盤に披露した「HIGH WAY BEACH」「向日葵」「SONGS」の3曲では、清水のタイトルコールに大きな歓声が沸き、彼らがすでに熱狂的な支持を集めていることを物語る。「HIGH WAY BEACH」は16ビートと8ビートを効果的に組み合わせたリズムアレンジが心憎い。「向日葵」には90’sエモの影響が滲む。「SONGS」のサビのコーラスは一度耳にしただけで口ずさんでしまうほどキャッチーだ。 「マジでみんなのおかげでここに立てています。でも、俺達はここじゃ満足してない。俺は未来のためだけに歌う。俺の歌が君の歌になる。繋げていこう、未来に」──清水 極めて真摯なアティチュードも含め、トリにふさわしい熱演だったことはもちろんだが、バンドの未来が楽しみになるようなライブだったことにこそ大きな意味がある。 西口がヘヴィなベースリフを奏で、清水がラップからアジテーションを繰り広げる「CLOSE EYE」でさらなるユニークさを印象付け、ライブはエンディングを迎えながら、アンコールを求める観客に応えるため、ステージに戻ってきたバンドはもう1曲、エモーショナルでストレートなロックナンバー「TONBO」を演奏した。 「どうかな、次はあっち(SATAN STAGE)に行けるかな? みんなで行こうぜ!」そう問いかけた清水に応えるように観客がシンガロングの声を上げる中、ステージに押し寄せる観客のダイブが最後までやむことはなかった。その光景を目の当たりにした誰もが来年、Age FactoryがSATAN STAGEで演奏することを確信したに違いない。 取材・文◎山口智男撮影◎岸田哲平 ■セットリスト SE 1. GOLD 2. Shadow 3. RIVER 4. Party night in summer dream 5. See you in my dream […]

The post 【速レポ】<SATANIC CARNIVAL>、Age Factory、EVIL STAGEトリに広がる景色「繋げていこう、未来に」 first appeared on BARKS.