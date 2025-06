10月19日に大阪城ホールにて開催される、大阪出身4人組ロックバンド・ハンブレッダーズが初めて主催するフェス<GALAXY PARK>の出演アーティスト第1弾情報が解禁された。 このたび出演がアナウンスされたのは、KANA-BOON、KOTORI、ズーカラデル、SEVENTEEN AGAiN、ハルカミライ、そして主催であるハンブレッダーズの計6組。地元関西の先輩から同世代の盟友、主催フェスを開催している先輩などハンブレッダーズの主催フェスらしいラインナップとなっている。なお出演者は今後も追加される予定だ。 出演アーティストの発表に合わせて、オフィシャルサイト2次先行の受付が、本日6月15日21時より開始。さらに、<GALAXY PARK>特設サイトも公開されている。 <GALAXY PARK>【日程】2025年10月19日(日)【開場/開演】15:00/16:00【会場】大阪城ホール【出演アーティスト】ハンブレッダーズ / KANA-BOON / KOTORI / ズーカラデル / SEVENTEEN AGAiN / ハルカミライ / and more ▼チケット情報アリーナスタンディング(ブロック指定) ¥8,900スタンド指定席 ¥9,600U-15 スタンド指定席 ¥5,500 ※10/19時点で15歳以下の方対象 チケット券種解説https://youtu.be/M0RmsYJhFnc?si=v8Imm6xdkdGLrBsN ・オフィシャルサイト2次先行受付中https://w.pia.jp/t/galaxypark-humbreaders/受付期間:6/15(日)21:00〜6/29(日)23:59 関連リンク◆<GALAXY PARK>特設サイト

