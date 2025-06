今でこそラウドロックは、ひとつのシーンとして大きな盛り上がりを見せているが、そのキッカケは間違いなくFACTにあるだろう。FACTなくして語れないどころか、FACTがそういったアプローチに踏み込まなければ、日本のシーンにここまで大きな存在感を確立しなかった可能性もあったと言える。 ◆ライブ写真 2009年に発表された「A Fact Of Life」はまさにエポックメイキングな1曲だ。そこから、FACTを追随するように多くのバンドが動き出し、FACT自身もさらに多彩なサウンドへと挑みながら道なき道を切り拓いた。その後、状況としてもクリエイティブとしても最高潮のまま、惜しまれつつ2015年に解散。そんなバンドが昨年末に果たしたまさかの再集結、そして所縁深い<SATANIC CARNIVAL>への参戦と、今回のステージに期待が募るのは当然であろう。現在彼らは、ツアー中ではあるが、チケットは即完。このプレミアムな機会を逃せない、とスタート前からSTAN STAGEをはみ出すぐらいの大観衆が、今か今かとそのときを待ち侘びていた。 17時20分、暗がりの中で登場したメンバー。Hiro(Vo)がゆったりと会場全体を見回した後、突き刺したのは「new element」だ。挨拶代わりとしては強烈すぎる一撃。ポイントを押さえまくったアガるリフ、押し寄せる轟音を切り裂くAdam(G)のシャウト混じりの声、突き抜けるHiroのハイトーン。再集結にありがちな感傷的な気持ちを吹き飛ばすサウンドが凄まじい。 プレッシャーはあったはず。再集結一発目となった<REDLINE ALL THE FINAL>もそうだったが、当時、鎬を削り合ったバンド仲間も多く出演しているのが<STANIC CARNIVAL>だ。10年も止まってたヤツらに負けてたまるか、と意気込むバンドもいただろう。だが結論から言えば、そんな鎖に縛られることなく、最高潮で止まった続きというか、あのときから真空パックされていたようなクオリティと破壊力が放出された。 そこから続けたのが、鳴り響くギターリフに観客が爆発した「drag」だ。畳み掛けるHiroのヴォーカルやAdamのシャウトも強烈であるが、エッジもスパイスも効かせまくった綿密なサウンドを構築しながら、キャッチーな要素をしっかり盛り込み、それでも決して破綻しない絶妙なバランスがやはり秀逸。 強い音塊がゲリラ豪雨級に降り注いでフロアが暴動状態に陥った「wait」、「全員で踊ってくれ!」とHiroがクラップを誘い、変幻自在に表情を変える多面的な「ape」というセレクトも鮮烈だった。 「戻ってきました、FACTです。絶対にこの<STANIC CARNIVAL>に出たかったんです。全国各地のライヴハウスをドサ回りして、1年かけてここに戻ってくるわけで。そんな素敵なフェスに出るっしょ、オレらは」──Hiro そして「やっぱ、ここだけ特別な場所なんだよね」とKazukiが胸の内を語り、さらなる絶景を求めて放ったのが「slip of the lip」だ。フロアにはお馴染みダッチワイフも飛び交い、キャッチーで高性能、どこまでも立ち上る多幸感が会場を埋め尽くしていく。クライマックスのシンガロングは最高の一体感を味わせてくれた。 中盤に入ってもテンションはビシッと張り詰めたまま、思い出話に花を咲かせることもなく、とにかく曲で語る彼ら。「the shadow of envy」から「This is the end」に「error」と、今できる120%のモノを届けてくれる。その硬派なスタイルも流石だ。 「ツアーやらしてもらって、何かやっぱ楽しかったっすね。今日、ここでやれるのもめちゃめちゃ楽しいっす。オレらがFACTをやる意味とか、全然考えてなくて。ただちょっとだけ練習したからやろうぜ、と思ってたんだけど、ツアーと今日でちょっとずつ意味ができてきた気がします。少しでも誰かの何かの為になればいいな、と。解散までの残り4ヶ月、もうちょっとだけ、オレたちに付き合ってください」──Hiro 彼ららしい照れ隠しに違いない。FACTの楽曲はいくら技術力が高くてもちょっと練習したぐらいで披露できるモノではない。第一線の猛者たちに負けないよう、自分たちの過去に恥じることがないよう、懸命に向き合ったのであろうが、前述した喜びや気づきを率直に話してから、伸びやかな歌声やスタイリッシュにしすぎないアレンジで耳に残るフレーズが満載な「sunset」をプレイ。そのアウトロで「FACTのライヴへ遊びに来ていた子供が、今や<SATANIC CARNIVAL>へ呼ばれ、海外で活躍してて。バンドをやっていた理由ができて、最高に幸せだ」と語り、2025年の今も愛し続けてくれる観客へ感謝を伝えていく。 そして、「オレたちのやっていたことは間違っていなかった。死ぬまでFACTを好きでいてください」とHiroが絶叫し、締めくくりは伝家の宝刀であり、ラウドロックの未来を切り拓いた「A Fact Of Life」。もはや説明無用のアンセムだ。生で聴ける機会は残り少ない。だが、そんな寂しさを吹き飛ばす貫禄のパフォーマンス。リバイバルに甘んじないFACTの勇姿はとても素晴らしかった。 取材・文◎ヤコウリュウジ撮影◎西槇太一 ■セットリスト 1. new element 2. drag 3. wait 4. ape 5. slip of the lip 6. the […]

The post 【速レポ】<SATANIC CARNIVAL>、FACT「死ぬまで好きでいてください」 first appeared on BARKS.