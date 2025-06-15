プロ野球のファームは15日、イースタン・リーグのロッテ―楽天戦（ロッテ浦和）、日本ハム―オイシックス戦（鎌ケ谷）の2試合がグラウンド状態不良で中止に。ウエスタン・リーグと合わせて5試合が行われた。

巨人はヤクルト戦（戸田）に4―2で逆転勝ち。先発・森田が6回4安打2失点で4勝目（3敗）。佐々木が3安打を放った。ヤクルト先発のドラフト1位・中村優（愛知工大）は2回2/3を1安打5奪三振で1失点。打線は5安打に終わった。

西武はDeNA戦（横須賀）に3―2。先発・ボーが7回5安打2失点で2勝目（1敗）を挙げた。羽田が1回無安打2奪三振無失点で2セーブ目。育成選手の仲三河、モンテルが2安打。DeNA先発・平良は5回7安打5奪三振3失点（自責2）で1敗目。伊藤が7回の2号ソロなど2安打。

広島はくふうハヤテ戦（由宇）に3―2で逆転サヨナラ勝ち。9回に同点に追いつき、2死から代打・田村が左前にサヨナラ打を放った。中村健が3安打。先発・鈴木は4回4安打1失点。くふうハヤテ先発・大石は3回3安打5奪三振で無失点。和辻が2安打。

中日はソフトバンク戦（ナゴヤ）に3―0で完封勝利。先発・メヒアが5回2安打無失点でリーグ単独トップの6勝目（1敗）を挙げた。ドラフト3位・森駿（桐光学園）が7回の2号2ランなど2安打、鵜飼が3安打。ソフトバンク先発・大津は6回4安打1失点で2敗目（3勝）。広瀬隆が2安打。

オリックスは阪神戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）に8―0で完封勝利。先発全員の14安打を放ち、横山聖が2安打2打点、堀が2安打1打点だった。先発・斎藤は2回無安打3奪三振無失点で、3番手の育成選手・村西が2回2安打無失点で1勝目。阪神先発・西勇は3回8安打6失点で1敗目。井上が2安打。