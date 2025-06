「ずっと音楽に携わってきて、ハードコアを、パンクを、メタルを愛して、一度も疑ったことはない。これが音楽、これが人生、これがカルチャー!」と熱く語るYD(G)。 ◆ライブ写真 今のCrystal Lakeは無敵状態と言えるだろう。紆余曲折を経て、海外ツアーで鍛え上げられた強靭な演奏力とチームワークは右肩上がり、現在のCrystal Lakeを絶対見逃すな!と声を大にして言いたい。ライヴを観れば、日本が誇る最強のメタルコアバンドへと着実に成長を遂げていることがわかってもらえるはず。 SEが流れる中、黒の衣装で統一したJohn(Vo)、YD、TJ(G)、Mitsuru(B)、Gaku(Dr)のメンバー5人が現れる。「BlüdGod」でいざスタートを切ると、海外バンドと比べても遜色ない、いやそれを上回る豪放なバンドサウンドを突きつけてくる。「Disobey」においても激重サウンドを撒き散らし、鉄壁のバンドアンサンブルを誇示。 「ありがとう。帰って来たよ、日本。今年、日本で2発目のライヴ」とYD。その後、「ファッキン・ジャンプ!」というJohnの声を合図に「Hail To The Fire」を披露。トライバルメタル風のアプローチに体はジッとしていられない。「ゾンバ〜♪」と繰り返す掛け声コーラスもキャッチーで、一度聴いたら耳から離れないライヴアンセムだ。すかさず疾走感溢れる「Six Feet Under」に移ると、多くのサークルモッシュを誘発。気づくと、YDはステージ下でギターを弾き、カオス状態のフロアをさらに焚き付ける。 「Watch Me Burn」をやり終えた後、YDは「Crystal Lake 23年目、アルバム作っている。来年の頭には出せそう」と嬉しいニュースを挟み、「Lost In Forever」へ。Johnの野獣ヴォーカルを筆頭に哀愁のギターと疾走するビートが絡み合い、エモーショナルかつドラマティックな世界に観客を巻き込んでいく。 「ワンモアソング、アーユーレディ?」とJohnは告げ、最後に「Apollo」をプレイ。ステージ中央のお立ち台にJohn、YD、TJ、Mitsuruの4人が集まるフォーメーションで沸かせたかと思いきや、その後にJohnはフロアへと突入。肌と肌が触れ合う距離で盛り上げようとする姿勢に観客も刺激され、EVIL STAGEは異様な盛り上がりを記録。常にフロアを意識し続けるCrystal Lakeの繊細かつ大胆な攻めは、お見事としか言いようがなかった。後続バンドもステージにおける魅せ方において、盗むべきところがたくさんあるのではないか。そう思わせる破格の演奏と魅惑のパフォーマンスであった。 取材・文◎荒金良介撮影◎スズキ コウヘイ ■セットリスト SE 1. BlüdGod 2. Disobey SE 3. Hail To The Fire 4. Six Feet Under SE 5. Watch Me Burn SE 6. Lost In Forever 7. Apollo ■<SATANIC CARNIVAL 2025>6月14日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-116月15日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11◯物販 […]

