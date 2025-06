Little Glee Monsterが、9月3日に『Little Glee Monster 10th Anniversary Live』のBlu-ray&DVDをリリースすることを発表した。さらに、9月2日、3日の2日間に全国16都市の映画館にて劇場同時上映と、Little Glee Monsterメンバー登壇の先行プレミアム上映の開催も発表された。 『Little Glee Monster 10th Anniversary Live』は、メジャーデビュー10周年を記念して、2024年10月19日・20日の両日、東京・武蔵野の森 総合スポーツプラザ メインアリーナにて2日間開催。Day1は<CELEBRATE>、Day2は<PROMISE>と題し、Little Glee Monsterの歴史を彩る楽曲たちを披露し、会場に詰め掛けたガオラー(Little Glee Monsterのファンの呼称)約2万人と盛大にお祝いしたメモリアルなライブとなったという。 また、ライブBlu-ray&DVDのリリースを記念して、9月2日に、ライブフィルム<Little Glee Monster 10th Anniversary Live “CELEBRATE”>。9月3日に、ライブフィルム<Little Glee Monster 10th Anniversary Live “PROMISE”>を全国16都市17館の映画館にて、上映されることが発表となった。 さらに、8月23日と24日、8月30日と31日の4日間で、先行プレミアム上映も開催されることも発表となった。先行プレミアム上映は、9月2日・3日に上映しない12都市にて開催され、Little Glee Monsterが3つのチームに分かれ各劇場に登壇する。 ◾️先行プレミアム上映 ◆9月2日(火)、3日(水)全国劇場同時上映北海道|札幌シネマフロンティア宮城|MOVIX仙台茨城|ユナイテッド・シネマ水戸栃木|MOVIX宇都宮群馬|ユナイテッド・シネマ前橋埼玉|MOVIXさいたま東京|新宿バルト9東京|MOVIX亀有千葉|イオンシネマ市川妙典神奈川|横浜ブルク13静岡|静岡東宝会館愛知|ミッドランドスクエアシネマ京都|T・ジョイ京都大阪|T・ジョイ梅田兵庫|MOVIXあまがさき広島|広島バルト11福岡|T・ジョイ博多 ◆8月23日(土)、24日(日)先行プレミアム上映(メンバー登壇あり)北海道|イオンシネマ小樽 ※8月23日(土)アサヒ・結海登壇北海道|イオンシネマ旭川駅前 ※8月24日(日)アサヒ・結海登壇鳥取県|MOVIX日吉津 ※8月23日(土)MAYU・ミカ登壇島根県|T・ジョイ出雲 ※8月24日(日)MAYU・ミカ登壇新潟県|T・ジョイ新潟万代 ※8月23日(土)かれん・miyou登壇石川県|イオンシネマ金沢フォーラス ※8月24日(日)かれん・miyou登壇 ◆8月30日(土)、31日(日)先行プレミアム上映(メンバー登壇あり)青森県|イオンシネマ新青森 ※8月30日(土)かれん・ミカ登壇福島県|イオンシネマ福島 ※8月31日(日)かれん・ミカ登壇香川県|イオンシネマ高松東 ※8月30日(土)MAYU・結海登壇愛媛県|ユナイテッド・シネマ フジグラン今治 ※8月31日(日)MAYU・結海登壇佐賀県|イオンシネマ佐賀大和 ※8月30日(土)アサヒ・miyou登壇鹿児島県|鹿児島ミッテ10 ※8月31日(日)アサヒ・miyou登壇※本編上映前に登壇予定※内容が予告なく変更になる場合がございます。また都合により中止になる場合もございます。 詳細:https://www.dropbox.com/scl/fi/ap8yncjcz72x4mokcak3h/FIX_0609LE-4-6-15-20-Little-Glee-Monster-10th-Anniversary-Live.pdf?rlkey=x9degiezqqctxhlzad1sxc49a&st=a7218l31&dl=0 ◾️『Little Glee Monster「Little Glee Monster 10th Anniversary Liv』Blu-ray&DVD発売日:2025年9月3日(水) ・Little Glee Monster […]

The post リトグリ、『Little Glee Monster 10th Anniversary Live」Blu-ray&DVD発売決定 first appeared on BARKS.