【第47話】 6月14日公開 価格:90ポイント

【拡大画像へ】

講談社は6月14日、閃凡人氏によるマンガ「聖なる乙女と秘めごとを」第47話「聖女と野獣」をヤンマガWebに公開した。価格は90ポイント。

「聖なる乙女と秘めごとを」は、異世界に転移してしまったイツキが現世に戻るため、女神に仕えるシスターたちに性教育の実技指導を行なっていくという作品。現在ヤンマガWebでは最新話の公開にあわせ6月19日発売予定の単行本第5巻の宣伝話が公開されているほか、直前のエピソードの無料公開なども行なわれている。

【最新話】

第47話「聖女と野獣」のページ

単行本宣伝話のページ

【無料公開】

第46話「その距離を越えてゆけば」のページ

第45話「渚の花に浮かれて」のページ

【「聖なる乙女と秘めごとを」あらすじ】

「私達にHなことを教えてください」――ある日、異世界に転移してしまったイツキの前に現れたのは、女神に仕えるシスター達。現世に戻るには、彼女たちに性教育の実技指導を行わなくてはならなくて!?

第1話のページ

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.