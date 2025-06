【プレイバック】 6月14日 開始

マンガ「機動戦士ガンダム サンダーボルト」を手掛ける太田垣康男氏は、6月14日より自身のXにて本作に関連する過去イラストを公開する「プレイバック」企画を開始した。

「機動戦士ガンダム サンダーボルト」は1年戦争末期に地球連邦軍とジオン公国軍が激しい戦闘を繰り広げた「サンダーボルト宙域」や一年戦争終結直後の地球を舞台に、戦場の現実をリアルに描く大人の「ガンダム」物語。6月13日発売の「ビッグコミックスペリオール」にて最終章に突入しており、残り8話で最終回を迎えることが明らかにされている。

6月14日には連載開始時のピンナップイラスト、6月15日には13年前に公開された雑誌ピンナップ用のイラストが投稿されている。

