テレビアニメ『盾の勇者の成り上がり Season 4』が7月9日より放送されることが決定した。あわせて、最新キービジュアルとPV第2弾が15日、東京・渋谷区文化総合センター大和田 さくらホールで行われた作品イベント『盾フェス 〜盾の勇者の盛り上がり The LIVE of the Shield Hero〜』にて公開された。最新キービジュアルには、Season 4で尚文たちを待ち受ける波乱の旅路を予感させるかのような、荒れた海や竜巻が描かれた。ハクコ種の兄妹・フォウルとアトラが尚文一行の前面で構え、竜巻の中にはSeason 4で登場する新キャラクターであるヴァルナールやジャラリス、そして謎の女性が描かれている。

PV第2弾は、PV第1弾に引き続き、アニメ制作の工程を想起させる演出。シルトヴェルトで戦いを繰り広げるフォウルやアトラなど、迫力のあるアクションシーンが公開された。また、藤川千愛が歌うエンディングテーマ「永遠に一回の」を一部聞くことができる。さらに、テレビアニメの放送開始に先駆け、Blu-ray&DVD全3巻の発売が決定した。初回生産特典には、原作・アネコユサギ氏書き下ろし小説掲載ブックレットや、キャラクター原案・弥南せいら氏描き下ろしイラストとアニメ描き下ろしイラストをそれぞれ両面に使用したジャケットなど豪華特典が付属。また、毎回特典には映像特典、予告動画が収録される。また、計6法人では、店舗オリジナル特典を実施。早期予約キャンペーンやサイン台本プレゼントキャンペーンも実施されることが決定した。第1巻は10月29日に発売される。