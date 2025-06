「pass with flying colors」の意味は？答えを知ったらきっと驚く！【1分英会話】

正解は「優秀な成績で合格する」でした!

「pass with flying colors」は、「優れた成績で成功すること」を指します。

昔、戦いに出た船が帰港するとき、勝利したことを陸の人に伝えるために旗を掲げていました。

このことが「pass with flying colors」の語源となっているそうですよ。

「colors」には「旗」という意味があります。

「He completed the course with flying colors.」

(彼はコースを優秀な成績で修了しました。)