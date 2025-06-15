¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿Ãæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬¥×¥í¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ª¥¹¥Ê¤¬º£µ¨½é7²óÅÐÈÄ¡¡°ì»þÅª¤Ë¼é¸î¿ÀàÇíÃ¥á
¡¡¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4¡½3DeNA¡Ê15Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ª¥¹¥ÊÅê¼ê¤¬º£µ¨½é¤á¤Æ7²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢2»°¿¶¤ò´Þ¤à»°¼ÔËÞÂà¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡3ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢³á¸¶¹·´õ¤òÆâ³Ñ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£»°¿¹Âçµ®¤òº¸Èô¡£µþÅÄÍÛÂÀ¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¿¶¤é¤»¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎºÇÂ®¤Ï152¥¥í¤â¡¢Ä¾µå¡¢ÊÑ²½µå¤È¤â¤Ë»Í¶ù¤Ë½¸¤á¤ëËÜÍè¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©µåÎÏ¤Î¤¢¤ëÅêµå¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¥°¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£´¶¤¸¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡6Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¡¢2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤ËÆ±ÅÀ¤Î2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¡£°ì»þÅª¤Ë¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ÎºÂ¤ò剝Ã¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤â1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤ÏÆ£°æâ«ºÈ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯2»°¿¶¤È»°¼ÔËÞÂà¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¡¢º£µ¨½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥ª¥¹¥Ê¤Ï¡Ö¡Ê9²ó¤òÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤²ù¤·¤µ¤Ï¡ËÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿Ãæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¤À¤±¡£¼«Ê¬¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Î·èÄê¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÅú¤¨¤ë¡£
¡¡¾õÂÖ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼é¸î¿À¤ËÊÖ¤êºé¤¯¤¿¤á¤ËÏÓ¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë