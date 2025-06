Bimiが現在開催中のメジャー1stアルバム『R』を引っさげた全国ツアー<Bimi Release Party Tour 2025 -R->。そのファイナルとなる7月6日 東京・Spotify O-EAST公演のライブ配信が決定、配信チケットの販売が開始された。 本公演は、アルバム『R』で客演として歌唱参加したWhoopee Bomb、椎名佐千子、Sit(from COUNTRY YARD, mokuyouvi)、YUKI(from MADKID)、呂布カルマがゲストアーティストとして出演する。 ライブ終演後には配信視聴者限定でBimiとDJ dipによるツアーファイナルのセットリストを総括する楽屋トークも放映される予定だ。また、終演後から1週間の見逃し配信も実施される。 「Bimi Release Party Tour 2025 -R-」配信情報配信チケット購入リンク: https://eplus.jp/bimi2025-ol/ 視聴可能期間:配信開始〜2025年7月13日(日)23:59まで※ライブ終了後よりアーカイブ配信あり購入締め切り:2025年7月13日(日)21:00まで販売価格:¥3,500 <Bimi Release Party Tour 2025 -R- Supported by TOSHIN>出演:BimiサポートDJ:DJ dipチケット:スタンディング¥7,700(税込・整理番号付き) 【公演日時】7月6日(日)<東京> Spotify O-EAST開場 16:00 / 開演 17:00(問)ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/ゲスト:Whoopee Bomb、椎名佐千子、Sit(from COUNTRY YARD, mokuyouvi)、YUKI(from MADKID)、呂布カルマ(※五十音順) 【チケット】好評発売中受付URL:https://l-tike.com/bimi/スタンプラリー企画「Bimi Tour「R」Live Rally Challenge」詳細リンク:https://bimi-official.com/news/657/ 関連リンク ◆Bimi オフィシャルサイト◆<Bimi Release Party […]

The post Bimi、全国ツアーファイナル公演の配信決定 first appeared on BARKS.