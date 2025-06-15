¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡Û4»î¹ç55ÅÀ¤ÏÆ²¡¹¤Î¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¡¡À¾ÅÄÉÔºß¤Î¡È¥Á¥ã¥ó¥¹¡É¤Ç¸«¤»¤¿µÜ±º·ò¿Í¤ÎÊ³Æ®¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î
µÜ±º¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Î»ÈÌ¿´¶¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÂç²ñ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë(C)Volleyball World
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö6·î13Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖFIVB¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡×Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè1½µ¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤ËÎ×¤ß¡¢3-0¡Ê25-18¡¢25-23¡¢25-18¡Ë¤Ç¾¡Íø¡£¤³¤ì¤Ç3¾¡1ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¡¢Âè1½µ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÁê¼ê¤â´°ÇÔÇ§¤á¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡ª¥»¥ë¥Ó¥¢¤òÅÝ¤·¡¢´¿´î¤ÎÆüËÜÂåÉ½
¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î1Ç¯ÌÜ¡¢¤½¤ì¤â¥·¡¼¥º¥óºÇ½é¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡£¿·Á¯¤Ê´é¤Ö¤ì¤â¥³¡¼¥È¾å¤Ë¤ÏÊÂ¤ÖÃæ¡¢Íê¤â¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÎµÜ±º·ò¿Í¡Ê¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡Ë¤À¡£Ãæ¹ñ¤È¤Î½éÀï¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¡Öº£Âç²ñ¤¬½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤ä¼ã¼ê¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¡¼¥ÈÆâ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬Ç¯¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥×¥ì¡¼¤Ë¤âÉ½¤ì¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤È¤¤¤¦ÅÀ¼è¤ê²°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Âè1½µ¤ò½ª¤¨¤ÆÁíÆÀÅÀ55¤ÏÆ²¡¹¤Î¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè1½µ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¡£Áê¼ê¥µ¡¼¥Ö¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿»î¹ç¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢µÜ±º¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÇÆüËÜ¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤óËÀ¤Î¤´¤È¤·º¸ÏÓ¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹ÎÏ¶¯¤¤°ìÂÇ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹æË¤¤Î¤è¤¦¡£¤â¤È¤è¤ê¡Ö¥»¥Ã¥È¤Î20ÅÀ°Ê¹ß¤Ï¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤Ï¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤âÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤ÈËÜ¿Í¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¥®¥¢Á´³«¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Ç¤ÏÂè1¥»¥Ã¥È¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤¤º¤ì¤â5ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢ÅÀ¤ò¼è¤ê¤¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤ÇÆÀÅÀ¤Ç¤¤¿¡×¤ÈµÜ±º¡£Â³¤¯Âè3¥»¥Ã¥È¤ÏÁá¡¹¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¤¬»Ä¤ë¡×¤È¿°¤ò³ú¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢ÃæÈ×¤Þ¤Ç¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤Î±þ½·¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿Ãæ¡¢16-15¤«¤é¥µ¡¼¥Ö½ç¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È2ËÜÏ¢Â³¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡£2ËÜ¤È¤âÁê¼ê¥ê¥Ù¥í¤ò¶¯½±¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ö¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¤¢¤²¤Æ20-15¤È°ìµ¤¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤Ï2¥»¥Ã¥È¤òÏ¢¼è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤Ò¤¤¤Æ¤Ï»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÏ¢Â³¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÇÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëµÜ±º¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿ë¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿³¤³°¥ê¡¼¥°¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤¿¡£¤¤¤¶¥Ñ¥ê¸ÞÎØËÜÈÖ¤Ç¤ÏÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¾ÅÄÍ»Ö¡ÊÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë¤Î¹µ¤¨¤Ë²ó¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬Ä¹¤¯¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎÏÉÔÂ¤Ç»î¹ç¤Ë¤âÍí¤á¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤¤»×¤¤¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö°ì²ó¤ê¡¢Æó²ó¤ê¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ©´¬¤¤¤Æ2024-25ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥¯¥é¥Ö¥·¡¼¥º¥ó¤ò¹µ¤¨¤¿ºòÇ¯9·î¤Î¸ø³«Îý½¬¤Ç¡¢µÜ±º¤Ï¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¾ÅÄ¤¬2025Ç¯¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤ÏµÙÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¼«¿È¤Î¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£
¡ÖËÍ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¥·¡¼¥º¥ó¤ò´èÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÂåÉ½¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¡¢¤³¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤âÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯ÌòÌÜ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
[Ê¸:ºä¸ý¸ù¾]