[6.15 J1第20節](味スタ)

※18:00開始

主審:福島孝一郎

<出場メンバー>

[東京ヴェルディ]

先発

GK 1 マテウス

DF 3 谷口栄斗

DF 6 宮原和也

DF 23 綱島悠斗

MF 7 森田晃樹

MF 8 齋藤功佑

MF 16 平川怜

MF 22 翁長聖

MF 27 白井亮丞

MF 40 新井悠太

FW 11 山見大登

控え

GK 21 長沢祐弥

DF 2 深澤大輝

MF 14 福田湧矢

MF 17 稲見哲行

MF 19 松橋優安

MF 20 食野壮磨

FW 10 木村勇大

FW 25 熊取谷一星

FW 37 川崎修平

監督

城福浩

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 2 三丸拡

DF 4 古賀太陽

DF 42 原田亘

MF 6 山田雄士

MF 8 小泉佳穂

MF 11 渡井理己

MF 14 小屋松知哉

MF 24 久保藤次郎

MF 39 中川敦瑛

FW 18 垣田裕暉

控え

GK 46 松本健太

DF 3 ジエゴ

DF 22 野田裕喜

DF 88 馬場晴也

MF 19 仲間隼斗

MF 20 瀬川祐輔

MF 28 戸嶋祥郎

FW 9 細谷真大

FW 15 小見洋太

監督

リカルド・ロドリゲス