東京Vvs柏 スタメン発表
[6.15 J1第20節](味スタ)
※18:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 3 谷口栄斗
DF 6 宮原和也
DF 23 綱島悠斗
MF 7 森田晃樹
MF 8 齋藤功佑
MF 16 平川怜
MF 22 翁長聖
MF 27 白井亮丞
MF 40 新井悠太
FW 11 山見大登
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 2 深澤大輝
MF 14 福田湧矢
MF 17 稲見哲行
MF 19 松橋優安
MF 20 食野壮磨
FW 10 木村勇大
FW 25 熊取谷一星
FW 37 川崎修平
監督
城福浩
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 42 原田亘
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 11 渡井理己
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 22 野田裕喜
DF 88 馬場晴也
MF 19 仲間隼斗
MF 20 瀬川祐輔
MF 28 戸嶋祥郎
FW 9 細谷真大
FW 15 小見洋太
監督
リカルド・ロドリゲス
※18:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 3 谷口栄斗
DF 6 宮原和也
DF 23 綱島悠斗
MF 7 森田晃樹
MF 8 齋藤功佑
MF 16 平川怜
MF 22 翁長聖
MF 27 白井亮丞
MF 40 新井悠太
FW 11 山見大登
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 2 深澤大輝
MF 14 福田湧矢
MF 17 稲見哲行
MF 19 松橋優安
MF 20 食野壮磨
FW 25 熊取谷一星
FW 37 川崎修平
監督
城福浩
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 42 原田亘
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 11 渡井理己
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 22 野田裕喜
DF 88 馬場晴也
MF 19 仲間隼斗
MF 20 瀬川祐輔
MF 28 戸嶋祥郎
FW 9 細谷真大
FW 15 小見洋太
監督
リカルド・ロドリゲス