岡山vs福岡 スタメン発表
[6.15 J1第20節](JFEス)
※18:00開始
主審:Łukasz Kuźma
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 立田悠悟
DF 15 工藤孝太
DF 18 田上大地
MF 8 江坂任
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
MF 33 神谷優太
MF 39 佐藤龍之介
MF 50 加藤聖
FW 22 一美和成
控え
GK 77 川浪吾郎
DF 5 柳育崇
DF 26 本山遥
DF 88 柳貴博
MF 7 竹内涼
MF 19 岩渕弘人
MF 28 松本昌也
FW 98 ウェリック・ポポ
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 5 上島拓巳
DF 20 安藤智哉
DF 37 田代雅也
MF 8 紺野和也
MF 15 秋野央樹
MF 22 藤本一輝
MF 25 北島祐二
MF 47 橋本悠
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
控え
GK 31 村上昌謙
DF 19 キム・ムンヒョン
DF 29 前嶋洋太
DF 77 志知孝明
MF 6 重見柾斗
MF 7 金森健志
MF 14 名古新太郎
FW 18 岩崎悠人
FW 27 碓井聖生
監督
金明輝
※18:00開始
主審:Łukasz Kuźma
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 立田悠悟
DF 15 工藤孝太
DF 18 田上大地
MF 8 江坂任
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
MF 33 神谷優太
MF 39 佐藤龍之介
MF 50 加藤聖
FW 22 一美和成
控え
GK 77 川浪吾郎
DF 5 柳育崇
DF 26 本山遥
MF 7 竹内涼
MF 19 岩渕弘人
MF 28 松本昌也
FW 98 ウェリック・ポポ
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 5 上島拓巳
DF 20 安藤智哉
DF 37 田代雅也
MF 8 紺野和也
MF 15 秋野央樹
MF 22 藤本一輝
MF 25 北島祐二
MF 47 橋本悠
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
控え
GK 31 村上昌謙
DF 19 キム・ムンヒョン
DF 29 前嶋洋太
DF 77 志知孝明
MF 6 重見柾斗
MF 7 金森健志
MF 14 名古新太郎
FW 18 岩崎悠人
FW 27 碓井聖生
監督
金明輝