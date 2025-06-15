企業向けの“滞在型福利厚生＆イベント支援プラン”スタート！RESORT×SPA フューチャーリゾート
「RESORT×SPA フューチャーリゾート」は、2025年5月より、企業向けの“滞在型福利厚生＆イベント支援プラン”を本格スタートしました。
RESORT×SPA フューチャーリゾート
「RESORT×SPA フューチャーリゾート」は、2025年5月より、企業向けの“滞在型福利厚生＆イベント支援プラン”を本格スタート。
従業員満足、社内活性、採用力強化、取引先との関係構築──企業が抱える課題に、「場の力」で応える新たなソリューションです。
■法人向けプラン｜3つの柱ですべての社外活動を支援
(1)社内イベント・社員旅行(団体利用)
最大50名まで対応可能な屋外BBQスペースを軸に、昼夜問わずさまざまな社内イベントを演出。
演舞・花火・ライトアップショーなど、リゾートならではの演出も組み込めます。
▼活用例
・歓送迎会／懇親会／表彰式／周年イベント
・チームビルディング研修＋BBQパーティー
▼利用モデル(夜の歓迎会)
・18:00 BBQスタート
・19:00 社内催し(表彰式・ビンゴ等)
・19:30 ライトアップショー
・20:00 演舞・花火でフィナーレ → 宿泊 or 解散
BBQメニュー(例)
(2)福利厚生としての導入(法人VIP会員制度)
「泊まれる福利厚生」という切り口で、社員満足度を向上。
会員証を持った社員が、個人でも特典付きで利用できます。
▼特典内容
・宿泊割引／大浴場貸切／フリーアルコール／レンタル品50％OFF／会員証発行
▼料金
・年会費：10万円(税込)
・通常入会金：100万円 → 先着11社限定で無料(※2025年10月末または上限到達時まで)
(3)接待・関係構築の場としての利用
堅苦しくない空間で、取引先との関係構築が可能。
自然の中でのBBQは、オフィスでは築けない“本音の関係”を生み出します。
▼利用プラン
・昼の接待BBQ：5,980円／人
・夜の接待ディナー：7,980円／人
(4)【企業担当者向け】無料体験BBQの案内
導入を検討される企業担当者様を対象に、無料BBQ体験を実施しています。
・日時：毎週金曜日18:30〜(要予約)
・対象：2名まで
・内容：BBQ＋施設案内＋個別相談
■その他の新サービス(一般・法人共通)
(1)キャンピングカーレンタル【法人・個人対応】
▼特長
・新車＆最新型導入、清潔・快適・安全装備完備
・オフサイト研修、出張代替、家族旅行にも最適
▼料金
・1日 29,900円〜(※最低1泊2日〜)
・法人割引あり(※詳細はお問い合わせください)
キャンピングカー
キャンピングカー内部(カラオケつき)
(2)昼の一般開放【個人向け】
施設の一部を日中限定で一般開放。
観光客・地域住民の“ちょっと贅沢な昼時間”を提供します。
▼利用時間：11:00〜14:00(要予約)
・サウナ：3,500円(プール利用可)
・プール：3,000円(最大6名まで)
・大浴場：1,500円(＋昼BBQセット：1,000円)
▼昼BBQメニューの案内(11:30〜14:00)
・牡蠣BBQメニュー：1人1キロの牡蠣をカンカン焼きで提供
・通常BBQメニュー：季節の食材を使用した定番BBQプラン
※料金は両方5,980円(飲み物代別途)
※3日前までの事前予約制、当日受付不可
フィンランド式サウナ
プール
水晶の湯
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