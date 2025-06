企業向けの“滞在型福利厚生＆イベント支援プラン”スタート！RESORT×SPA フューチャーリゾート

「RESORT×SPA フューチャーリゾート」は、2025年5月より、企業向けの“滞在型福利厚生&イベント支援プラン”を本格スタートしました。

「RESORT×SPA フューチャーリゾート」は、2025年5月より、企業向けの“滞在型福利厚生&イベント支援プラン”を本格スタート。

従業員満足、社内活性、採用力強化、取引先との関係構築──企業が抱える課題に、「場の力」で応える新たなソリューションです。

■法人向けプラン|3つの柱ですべての社外活動を支援

(1)社内イベント・社員旅行(団体利用)

最大50名まで対応可能な屋外BBQスペースを軸に、昼夜問わずさまざまな社内イベントを演出。

演舞・花火・ライトアップショーなど、リゾートならではの演出も組み込めます。

▼活用例

・歓送迎会/懇親会/表彰式/周年イベント

・チームビルディング研修+BBQパーティー

▼利用モデル(夜の歓迎会)

・18:00 BBQスタート

・19:00 社内催し(表彰式・ビンゴ等)

・19:30 ライトアップショー

・20:00 演舞・花火でフィナーレ → 宿泊 or 解散

BBQメニュー(例)

(2)福利厚生としての導入(法人VIP会員制度)

「泊まれる福利厚生」という切り口で、社員満足度を向上。

会員証を持った社員が、個人でも特典付きで利用できます。

▼特典内容

・宿泊割引/大浴場貸切/フリーアルコール/レンタル品50%OFF/会員証発行

▼料金

・年会費:10万円(税込)

・通常入会金:100万円 → 先着11社限定で無料(※2025年10月末または上限到達時まで)

(3)接待・関係構築の場としての利用

堅苦しくない空間で、取引先との関係構築が可能。

自然の中でのBBQは、オフィスでは築けない“本音の関係”を生み出します。

▼利用プラン

・昼の接待BBQ:5,980円/人

・夜の接待ディナー:7,980円/人

(4)【企業担当者向け】無料体験BBQの案内

導入を検討される企業担当者様を対象に、無料BBQ体験を実施しています。

・日時:毎週金曜日18:30〜(要予約)

・対象:2名まで

・内容:BBQ+施設案内+個別相談

■その他の新サービス(一般・法人共通)

(1)キャンピングカーレンタル【法人・個人対応】

▼特長

・新車&最新型導入、清潔・快適・安全装備完備

・オフサイト研修、出張代替、家族旅行にも最適

▼料金

・1日 29,900円〜(※最低1泊2日〜)

・法人割引あり(※詳細はお問い合わせください)

キャンピングカー

キャンピングカー内部(カラオケつき)

(2)昼の一般開放【個人向け】

施設の一部を日中限定で一般開放。

観光客・地域住民の“ちょっと贅沢な昼時間”を提供します。

▼利用時間:11:00〜14:00(要予約)

・サウナ:3,500円(プール利用可)

・プール:3,000円(最大6名まで)

・大浴場:1,500円(+昼BBQセット:1,000円)

▼昼BBQメニューの案内(11:30〜14:00)

・牡蠣BBQメニュー:1人1キロの牡蠣をカンカン焼きで提供

・通常BBQメニュー:季節の食材を使用した定番BBQプラン

※料金は両方5,980円(飲み物代別途)

※3日前までの事前予約制、当日受付不可

フィンランド式サウナ

プール

水晶の湯

