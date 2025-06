観客にヘドバンさせた1曲目の「零戦SOUNDSYSTEM」から繋げ、「さあ、やろうか。今日はマンウィズがいないから」とNOBUYA(Vo)が言いながら、MAN WITH A MISSIONの「FLY AGAIN」と同じように観客の両手を左右に振らせた「夏休み」、そして観客が文字通り踊り狂った「D.A.N.C.E.」まではいつものROTTENGRAFFTYだった。しかし、そこからが違った。 ◆ライブ写真 これまでさまざまなフェスでROTTENGRAFFTYのライブを見てきたが、ここまで怒涛の勢いとともに観客を煽る物騒な言葉が比喩に思えないほどの凄みを見せつけ、観客を圧倒するROTTENGRAFFTYを見るのは初めてだった。何が彼らの闘争心に火をつけたのか。NOBUYAのMCから想像してみていただたきたい。 「ロットンは結成26年になりました。その間、いろいろありましたけど、立ち止まらずに走り続け、このステージに繋がりました。誘っていただきありがとうございます。友達だからこそ言わせてください。ロットンは26年間、1回も止まっていません。止まっていたバンドには絶対負けません。現在進行形でやっているバンドが一番かっこいい!」 誰に対して、絶対負けないと言っているのかはさておき、きっかけがひとつあれば、燃え上がらせることができるその闘争心が重要なのだ。 「今からおまえらをぶち殺しに行くぞ。おまえらも(俺達を)殺す気でかかってこい!」とNOBUYAが観客に宣戦布告。「ライブに明け暮れ、ここに立ってます。鋼のようなROTTENGRAFFTY、いま、無双状態!」N∀OKI(Vo)の言葉にも力がこもる。 そして、MASAHIKO(G)による裏打ちのカッティングがリズミカルな「THIS WORLD」、日本の祭りのリズムをラウドロックサウンドに取り入れた「ハレルヤ」とたたみかけ、激しい曲の展開とともにシンガロング、サークルモッシュ、ヘドバンが入り乱れるカオティックな熱狂を生み出していく。 しかし、ROTTENGRAFFTYの5人は誰一人満足していないようだ。同期で流したピアノの音色とともに侑威地(B)とHIROSHI(Dr)がタイトに8ビートを刻む、観客の胸を焦がしたエモいともフォーキーとも言える「Blown in the Reborn」は実際いい曲だと思うのが、この日に限って言えば、おまえらひよってんじゃねえよという悪魔的なひっかけにも感じられる。 「金色グラフティー」を、いい気持になってシンガロングする観客にNOBUYAがブチ切れる。「SATANIC CARNIVALは悪ガキばかりが集まっているんですよね? おまえらダイブの数が少なすぎる! 飛びたい奴全員こっちに飛んでこい!」 そこからハードコアパート→ダンスパート→シンガロング→ブレイクダウンと展開しながら、再びカオティックな熱狂を作り上げると、最後はHIROSHIが2ビートを連打して、モッシュサークルでエンディング。ご存じのとおり、「金色グラフティー」はROTTENGRAFFTYを代表するライブアンセムだが、今日はラウドロックとしての魅力をとことん際立たせた印象だ。 そこからダメ押しするように歌謡曲的な哀愁をパンキッシュな8ビートに落とし込んだ「秋桜」、さらに2ビートのメロディックハードコアナンバー「暁アイデンティティ」とたたみかけ、観客にとことんモッシュとダイブをさせると、そのまま何も言わずにステージを去り、最後の最後まで凄みを見せつけたのだった。 取材・文◎山口智男撮影◎半田安政 ■セットリスト 1. 零戦SOUNDSYSTEM 2. 夏休み 3. D.A.N.C.E. 4. THIS WORLD 5. ハレルヤ 6. Blown in the Reborn 7. 金色グラフティー 8. 秋桜 9.暁アイデンティティ ■<SATANIC CARNIVAL 2025>6月14日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-116月15日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11◯物販 / FOOD AREA・14日 open9:30 / 15日 open8:45◯ライブ観覧エリア・14日 開場10:30 / […]

